Triệt phá vụ sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả tại TP.HCM

Các đối tượng pha trộn hoạt chất betamethasone, chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Ngày 24/1, Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993) cùng cư trú tại TP.HCM để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 8/1/2026, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển môtô chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên để giao cho khách thông qua xe tuyến TP.HCM - Tây Ninh.

Các sản phẩm thuốc đông y giả của nhóm đối tượng sản xuất. Ảnh: TTXVN phát.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" khi chưa được cấp phép.

Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc để in trên bao bì, tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu.

Đáng chú ý, các đối tượng còn pha trộn hoạt chất betamethasone, một chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: TTXVN phát.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ sản xuất.

Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.