Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy có thủ đoạn tinh vi

Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá, bắt giữ một băng nhóm giả danh tài xế xe ôm công nghệ để trộm cắp xe máy với thủ đoạn kín kẽ, tinh vi.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện nhóm khoảng 6 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa trên địa bàn.

Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều loại xe máy phân khối lớn, ngụy trang bằng cách thay đổi biển số khác nhau, mặc đồ giả danh tài xế xe ôm công nghệ và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trước khi đi gây án.

Từ trái qua, đối tượng Lợi, Mạnh và Tuấn Anh.

Cụ thể, mỗi khi đi trộm xe, chúng sẽ đi theo nhóm 3-4 đối tượng bằng 2 xe máy và khi phát hiện tài sản của người dân để sơ hở, đối tượng ngồi sau sẽ xuống xe dùng đoản phá khóa và trộm xe trong tích tắc. Trong khi đó, các thành viên còn lại sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa khi bị truy đuổi.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát ghi nhận nhóm này hoạt động liên quận, huyện vào khung giờ 11h-15h hàng ngày. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng đưa cho đồng bọn đi tiêu thụ rồi tiếp tục đi gây án.

Ngày 18/1, trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Tân Định tiến hành chốt chặn, mật phục trên một số tuyến đường, đã bắt giữ được 3 đối tượng khi chúng đang giao xe máy vừa trộm cắp cho nhau để mang đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Trọng Mạnh (34 tuổi); Nguyễn Thọ Tuấn Anh (27 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Phạm Văn Lợi (44 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Qua kiểm tra, công an thu giữ một loạt vật chứng như: 1 kìm cộng lực cắt cáp, xích; 1 kìm cắt điện; 1 kéo cắt; 1 bộ đoản dùng để phá khóa xe máy; 2 bình xịt hơi cay; 2 áo, 3 nón bảo hiểm xe công nghệ; 4 điện thoại di động; 1 biển số xe giả và 2 xe máy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do cùng quê Nghệ An, có mối quan hệ họ hàng và do quen biết, nên đối tượng Hùng (chưa rõ lai lịch), Mạnh, Tuấn Anh và Lợi bàn bạc, thống nhất với nhau đi trộm xe máy trên địa bàn TP.HCM để bán kiếm tiền tiêu xài.

Hàng ngày, Hùng sẽ mặc đồ giả dạng lái xe công nghệ sử dụng các loại xe máy gắn biển số thật, giả khác nhau chở Mạnh, còn Tuấn Anh đi xe máy theo sau Hùng làm nhiệm vụ cảnh giới. Đồng thời, nhóm này cũng thông báo khu vực sẽ đi gây án cho Lợi biết để đối tượng này bố trí đồng bọn đến chờ, sẵn sàng nhận xe trộm cắp được để đưa đi tiêu thụ ở tỉnh Tây Ninh, Long An…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy, trong đó bọn chúng thực hiện 6 vụ trên địa bàn quận 1 và 3 vụ ở quận 3. Tiến hành xác minh lai lịch, cơ quan công an xác định đối tượng Mạnh có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Tuấn Anh có 2 tiền án và Lợi có 1 tiền án cùng về tội danh trên.