4 đối tượng làm gì trước khi dùng bình xịt hơi cay cướp hơn 11.000 USD

Với âm mưu kiếm tiền chi tiêu cá nhân, các đối tượng dự định dụ người bán USD ra ngoài đường để cướp giật, nhưng bất thành. Chúng đã mua bình xịt hơi cay, thuốc mê để cướp tài sản.

Như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đắc Miền (SN 2000, trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Trần Đình Thuận (SN 1994, trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Long (SN 1995, trú tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Đỗ Đức Anh Hiệp (SN 2000, trú tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, chiều 25/1, Miền bàn bạc với Thuận, Long lập một tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook “Thái Vũ”, sau đó lên mạng tìm người bán USD và hẹn đến khu vực ngã tư Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để tìm sơ hở trong lúc thỏa thuận thì cướp giật số tiền này.

Đến khoảng 19h cùng ngày đã hẹn được một nam thanh niên mang 15.000 USD đến, nhưng thanh niên đó yêu cầu kiểm tra số dư trong tài khoản trước khi giao dịch nên cả nhóm đã không thực hiện được.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ án cướp tài sản trong căn hộ chung cư.

Tiếp đó các đối tượng lại hẹn với một nam thanh niên khác mang 15.000 USD đến khu vực đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để mua vẫn với mục đích cướp giật số tiền này.

Khi gặp người thanh niên chỉ cho xem một tờ tiền 100 USD mà yêu cầu phải đưa tiền trước rồi mới giao 15.000 USD , nên các đối tượng lại một lần nữa không thực hiện được hành vi cướp giật.

Quyết tâm kiếm tiền bằng hành vi vi phạm pháp luật, Thuận đã lên mạng đặt mua 1 bình xịt hơi cay, 1 lọ thuốc mê. Thấy việc cướp tài sản ở ngoài đường sau 2 phi vụ đều khó khăn, nên Thuận đã nghĩ ra chiêu đưa bị hại vào trong căn hộ chung cư.

Thuận đã rủ Hiệp cùng đi thuê căn hộ và lừa cho nạn nhân vào và đánh thuốc mê cùng xịt hơi cay để chiếm đoạt tiền.

Tìm kiếm trên mạng xã hội, Miền đã thuê dịch vụ theo ngày một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ phương tiện và điều kiện gây án, Miền tiếp tục lên mạng đặt hàng mua 15.000 USD của cửa hàng vàng P.Đ ở quận Hà Đông, Hà Nội. Anh H. là nhân viên cửa hàng đã mang theo 12.200 USD đi giao dịch theo yêu cầu của chủ cửa hàng.

Trước khi đến gặp nhóm Miền, anh H. đã thực hiện việc bán 1.000 USD cho một khách hàng, thu được số tiền 24,5 triệu đồng. Khi anh H. lên căn hộ để thực hiện việc giao dịch mua bán USD, các đối tượng đã lừa anh uống thuốc mê. Tuy nhiên, anh H. đã không bất tỉnh.

Nhóm đối tượng gây án manh động.

Thấy vậy, Miền đã dùng bình xịt hơi cay vào mặt anh H. làm mờ hết hai mắt, ngã nằm xuống sàn nhà. Cả nhóm đã cướp toàn bộ số tài sản mà anh H. mang theo gồm số tiền bán 1.000 USD , 11.200 USD cùng chiếc điện thoại di dộng iPhone 12 Promax của nạn nhân.



Sau khi cướp được tài sản, Thuận mang 10.000 USD đến cửa hàng vàng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, bán được 245 triệu đồng. Số tiền này, Thuận chia cho Vũ Văn Long 40 triệu đồng, Lê Đức Miền 135 triệu đồng và 1.000 USD đưa cho Đỗ Đức Anh Hiệp 3 triệu đồng. Còn 92 triệu đồng Thuận giữ lại cho mình.

Lê Đức Miền sau đó đã mang 1.000 USD đến một hiệu vàng khác trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 bán được 24,6 triệu đồng. Trong vụ án này, Lê Đức Miền là người hưởng lợi nhiều nhất khi cầm gần 160 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, sau 8 giờ, các lực lượng tham gia phá án đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; tổ công tác Đội CSHS phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại một quán karaoke trên địa bàn Đông Anh, Hà Nội, thu giữ tang vật chỉ còn 165 triệu đồng.