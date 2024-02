Xe hạ tải va chạm với xe khách, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Khởi tố tài xế vượt ẩu gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe con vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc.