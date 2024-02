Nam sinh viên chuyên cung cấp 'ma túy cỏ'

Công an TP Vĩnh Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Minh Hiếu (SN 2005) là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Thạch Hồng Phúc (SN 2004).

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện Nguyễn Minh Hiếu (SN 2005, Hương Canh, huyện Bình Xuyên) có dấu hiệu bán trái phép chất ma túy dạng thảo mộc (ma tuý “cỏ”) cho một số sinh viên trong trường và cả một số đối tượng ngoài trường.

Các đối tượng Nguyễn Minh Hiếu và Thạch Hồng Phúc tại cơ quan công an.

Quá trình xác lập kế hoạch đấu tranh, giữa tháng 1/2024, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Hiếu có hành vi bán trái phép chất ma túy tại khu vực Cầu Oai, thuộc phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.

Khám xét đối tượng, cơ quan công an thu giữ bên trong túi quần của Hiếu 2 túi nylon chứa các sợi thực vật màu nâu, là ma túy “cỏ”, tổng khối lượng ma túy thu giữ là 12,918 g.

Kết quả giám định xác định sợi thực vật trong túi nylon là ma túy dạng chất Adb-butinaca và chất Mdmb-butinaca (trong đó chất Adb-butinaca là chất ma túy có STT 92, thuộc mục IIC, Danh mục II, theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ, quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất. Khi sử dụng loại ma túy trên sẽ gây ra ảo giác, kích thích thần kinh trung ương…; còn chất Mdmb-butinaca chưa nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ).

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã mua lại số ma túy trên của Thạch Hồng Phúc (SN 2004, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) . Công an TP Vĩnh Yên đã triệu tập, làm việc với đối tượng Phúc. Quá trình đầu tranh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho Hiếu. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.