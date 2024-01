Triệt phá nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở TP.HCM

Nhóm người lên xe buýt công cộng, rồi chọn "con mồi" để ra tay dàn cảnh trộm cắp tài sản. Có ngày, nhóm này gây ra 4 vụ móc túi ở TP.HCM.

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM, đã triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm người chuyên móc túi trên xe buýt công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận 1 phát hiện thông tin về nhóm người chuyên gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 1 xác lập chuyên án, khẩn trương triệt phá nhóm nghi phạm này để người dân an tâm, thuận tiện trong khi di chuyển, sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Những người trong nhóm trộm bị cảnh sát khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau thời gian đeo bám, Công an quận 1 đã “cất lưới” chuyên án, bắt giữ các Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi), Huỳnh Thông Minh (42 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Phù Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Vũ Đức Sáu (50 tuổi, quê Thanh Hóa).

Bước đầu, các nghi phạm khai thông qua các mối quan hệ xã hội, các nghi phạm quen biết nhau. Do cần tiền tiêu xài, bọn họ bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản. Nhóm này phân công Mận, Hương, Tuấn lên các tuyến xe buýt qua quận 1 ngồi vị trí ở phía cửa sau, chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp.

Dũng, Minh, Sáu phụ trách chở Mận, Hương, Tuấn đến trạm xe buýt, sau đó chạy theo xe buýt để nhận, giữ tài sản trộm được và chở đồng bọn chạy thoát. Riêng Minh đem bán rồi giao tiền Mận để chia cho cả nhóm tiêu xài.

Các nghi phạm thừa nhận gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, riêng ngày 15/1, nhóm này thực hiện 4 vụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mận, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Tấn Dũng, Huỳnh Thông Minh, Phù Văn Tuấn, Vũ Đức Sáu về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm này đến Công an quận 1 ( số 73, đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.