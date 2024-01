Bắt giữ đối tượng trốn nã 14 năm

Trộm gà bị chủ nhà nghe tiếng động, sợ bị lộ, Xểnh (SN 1983, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã nổ súng rồi bỏ chạy.

Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Và Bá Xểnh (SN 1983, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) bị truy nã về tội giết người

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/3/2010, Xểnh cầm súng kíp đi vào khu vực rừng núi trên địa bàn để săn bắn. 22h cùng ngày, trên đường về, Xểnh mò vào nhà bà N.T.H. (SN 1963) trú cùng bản để trộm gà.

Và Bá Xểnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Bà H. đang ngủ nghe tiếng động, nên trở dậy để kiểm tra. Sợ hành vi trộm gà của mình bị phát giác, Xểnh đã nổ súng vào người bà H. rồi bỏ trốn.

Ngày 30/4/2010, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Và Bá Xểnh về tội giết người và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Và Bá Xểnh, nhưng bị can đã bỏ trốn.

Ngày 22/6/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã Và Bá Xểnh.

Về phần Xểnh, sau khi gây án, gã bỏ trốn vào rừng sâu rồi vượt biên sang Lào. Tại Lào, Xểnh thay tên, đổi họ rồi làm đủ việc để sinh sống và trốn tránh sự truy đuổi.

Sau khi nắm được tung tích của Xểnh, ngày 12/1/2024, Công an Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ thành công đối tượng Và Bá Xểnh.