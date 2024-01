Đột kích quán karaoke, phát hiện nhóm nam nữ bay lắc

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ven Sông (thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động), cơ quan công an phát hiện nhóm nam nữ thanh niên đang tụ tập bay lắc sử dụng ma túy.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 20/1, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tiến hành kiểm tra tại phòng VIP 3, tầng 1 quán karaoke Ven Sông thuộc thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động do Lý Ngọc Đức (SN 1984, ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động) làm chủ.

Cơ quan điều tra đưa những người liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 12 nam, nữ thanh niên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, kết quả 11 trong 12 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại phòng hát, lực lượng công an phát hiện các tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa sứ bám dính chất bột tinh thể màu trắng và một số vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra đưa những người liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai được nữ nhân viên tại quán karaoke là Đặng Thị Lệ (SN 2006, trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cung cấp 3 viên ma túy (dạng kẹo) và 2 túi nylon ma túy dạng "Ke" vào phòng hát cho nữ nhân viên Phùng Thị Hằng (SN 1992, trú tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) "xào ke" để mọi người trong phòng hát cùng sử dụng.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.