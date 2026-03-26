Triệt phá đường dây môi giới bán nội tạng qua mạng xã hội

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giá giao dịch khoảng 800 triệu đồng đối với một quả thận, trên 1 tỷ đồng đối với một phần gan, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác.

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây môi giới mua bán trái phép bộ phận cơ thể người (gan, thận) với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên không gian mạng và tại nhiều địa bàn.

3 đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, các đối tượng Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân (SN 1991) và Lê Văn Sơn (SN 1996) đã cấu kết, tổ chức môi giới mua bán nội tạng người nhằm trục lợi.

Nhóm này lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân, đồng thời tìm kiếm người có nhu cầu bán nội tạng thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để kết nối, thỏa thuận giá cả và phương thức thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn "hợp thức hóa" giao dịch dưới danh nghĩa "hiến tặng nhân đạo", hướng dẫn người bán hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tổ chức khám, xét nghiệm tại các bệnh viện lớn nhằm đủ điều kiện ghép tạng. Khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng đứng ra nhận tiền từ người mua, chi trả lại cho người bán và hưởng chênh lệch từ 30 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giá giao dịch khoảng 800 triệu đồng đối với một quả thận và trên 1 tỷ đồng đối với một phần gan, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác. Nhiều ca ghép tạng đã được các đối tượng môi giới, tổ chức thực hiện tại Hà Nội và TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hỏi cung đối tượng trong vụ án.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự về tội "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người". Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.