Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả thu lời khoảng 100 tỷ đồng

Nguyễn Thành Thái và Trần Xuân Hiển đã sản xuất hàng chục nghìn giấy tờ giả, bán đi toàn quốc, thu lời bất chính khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã kết thúc điều tra giai đoạn một vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Phượng.

Công an tỉnh Hà Nam xác định, trong 6 tháng (từ 6/2023 - 12/2023), nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái (SN 1991, trú ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Trần Xuân Hiển (SN 1991, trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu, đã tổ chức sản xuất, làm giả trên 50 nghìn giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức như: giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại.

Sau khi sản xuất, đóng gói xong, các đối tượng thông qua dịch vụ để chuyển phát cho khách hàng. Tổng số tiền thu lời bất chính khoảng 100 tỷ đồng .

Nguyễn Thành Thái và Trần Xuân Hiển đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu và lôi kéo các đối tượng khác đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội (facebook, Telegram, zalo...) để tìm kiếm khách hàng hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị.

Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Phượng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ vai trò và toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, đối tượng Thái và Hiển đã phân công nhiệm vụ cụ thể thành 3 nhóm: Nhóm chỉ đạo, điều hành, quảng cáo câu khách trên mạng xã hội; nhóm trực tiếp sản xuất; nhóm vận chuyển, tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội (nơi các đối tượng thuê để sản xuất), Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại máy móc, thiết bị gồm: máy tính, máy in, máy ép plastic, máy scan, máy CNC, phôi bằng, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối với hơn 50 nghìn trường hợp đặt mua hàng của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với 62 tỉnh thành trên toàn quốc điều tra theo thẩm quyền.