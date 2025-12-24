Khám nghiệm hiện trường vụ người nước ngoài chết tại New World Hoiana

Khoảng 2h45 ngày 24/12, Công an xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo từ nhân viên New World Hoiana Hotel về việc phát hiện một nạn nhân người nước ngoài (nghi rơi từ trên cao xuống) tại khu vực tiền sảnh khách sạn.

Thời điểm phát hiện, chưa xác định được nhân thân nạn nhân.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn - Hội An, nhưng được xác định đã tử vong.

Qua kiểm tra ban đầu và trích xuất hệ thống camera an ninh của khách sạn, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, trong đó có ông Huang Biao (quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 17/8/1976, số thị thực EQ889845I) đăng ký lưu trú tại phòng 31510, Khách sạn New World Hoiana Hotel và một người nước ngoài khác chưa xác định lai lịch.

Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động khám nghiệm tại hiện trường.

Hai người này được camera ghi nhận có dấu hiệu vội vã rời khỏi khách sạn ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân, nên bước đầu nghi có liên quan đến vụ việc.

Sáng 24/12, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 đã trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các lực lượng chức năng theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Tại hiện trường, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục khám nghiệm, việc thu thập dấu vết, tài liệu, vật chứng, đảm bảo khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tình tiết quan trọng của vụ việc.

Hiện vụ việc trong giai đoạn điều tra.