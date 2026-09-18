Triển lãm Nam Long Experience 2026 sắp khai mạc

Ngày 18/9, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư đã có mặt tại SECC, khám phá những điểm chạm đầu tiên trước lễ khai mạc Nam Long Experience 2026.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng kiểm chứng sản phẩm qua quy hoạch, pháp lý, tiến độ, tiện ích và đời sống sau bàn giao. Trên nền tảng 34 năm phát triển, Nam Long tiếp tục theo đuổi định hướng “bất động sản giá trị thực”, tập trung vào những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, nâng cấp không gian sống và tích sản dài hạn.

Với mục tiêu này, trong 3 ngày 18-20/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, Nam Long tổ chức Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực với quy mô hơn 4.000 m2. Sự kiện quy tụ danh mục sản phẩm thuộc nhiều phân khúc, gồm nhà ở xã hội EHomeS (Đồng Nai), nhà ở vừa túi tiền EHome đến condominium Flora, nhà phố, biệt thự Valora và dòng sản phẩm cao cấp Legacy Collection, đến từ Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City, Elyse Island, Nam Long II Central Lake cùng nhiều dự án khác.

Triển lãm được thiết kế như không gian giới thiệu tổng thể về hệ sinh thái Nam Long, giúp người tham dự tiếp cận quy hoạch, sản phẩm, tiện ích và định hướng phát triển của từng khu đô thị qua sa bàn, công nghệ mô phỏng và các khu trưng bày. Những điểm chạm trực quan này cung cấp thêm cơ sở để khách hàng và nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp của từng sản phẩm với nhu cầu an cư, nâng cấp không gian sống hoặc tích sản dài hạn.