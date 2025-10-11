Tri Thức - Znews được phường Cầu Giấy vinh danh 100 đơn vị tiêu biểu

Tạp chí Tri Thức - Znews là một trong 100 đơn vị, tổ chức trên địa bàn phường Cầu Giấy được vinh danh, khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2025.

Nhân dịp chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND Trương Việt Dũng khẳng định trong hành trình phát triển của Hà Nội, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô luôn là lực lượng tiên phong - những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đưa kinh tế Thủ đô không ngừng lớn mạnh. Từ những làng nghề truyền thống lưu giữ tinh hoa văn hóa Hà Nội, đến những tuyến phố thương mại sầm uất hay những doanh nghiệp công nghệ, sản xuất, dịch vụ hiện đại - dường như nơi đâu cũng có dấu ấn của doanh nhân Hà Nội.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Hiền.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết chưa bao giờ niềm tin vào khu vực kinh tế tư nhân, vào cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng lại mạnh mẽ như hiện nay. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là một dấu mốc lịch sử, khẳng định đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Nghị quyết nhấn mạnh tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xem doanh nhân là "chiến sĩ trên mặt trận kinh tế"; nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; và lần đầu tiên, xác lập rõ những nguyên tắc: bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, thúc đẩy phát triển bình đẳng, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Chia sẻ thêm, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, thành phố đã khẩn trương vào cuộc để đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn. Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Trong đó có hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, tập trung vào nâng cao quản trị, phát triển hạ tầng sản xuất, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ trọng điểm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng (trái) và Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương (phải) trao giấy khen cho đại diện Tạp chí Tri Thức - Znews. Ảnh: Trần Hiền.

Thông tin về tình hình kinh tế trên địa bàn Hà Nội 9 tháng đầu năm nay, Phó chủ tịch UBND Trương Việt Dũng cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của thành phố đã đạt 8,2%, đưa mức tăng trưởng trong 9 tháng đạt 7,92%, cao hơn bình quân cả nước. Quy mô nền kinh tế Thủ đô hiện vào khoảng 63,5 tỷ USD , chiếm 12,5% cả nước.

Trong đó, cơ cấu kinh tế bao gồm dịch vụ chiếm 67,65% (+8,74%); công nghiệp - xây dựng 20,5% (+7,03%). Thu hút FDI của thành phố từ đầu năm đạt 3,9 tỷ USD , gấp 2,9 lần cùng kỳ năm 2024; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ USD .

Tính đến 10/10, số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 535.000 tỷ đồng , đạt 104% dự toán HĐND giao và bằng tăng 40% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, thu nội địa đã vượt 500.000 tỷ, chiếm 94,5%.

Đại diện các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp nhận giấy khen của UBND phường Cầu Giấy. Ảnh: Trần Hiền.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng với gần 25.000 doanh nghiệp được cấp chứng nhận thành lập mới sau 9 tháng, nâng tổng số doanh nghiệp thực tế hoạt động lên hơn 223.000, tương đương đạt mật độ 26 doanh nghiệp/1.000 dân, cao nhất cả nước. Cùng giai đoạn, thành phố cũng có gần 80.000 hộ kinh doanh mới được thành lập, phong trào chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tăng gấp 3-4 lần, dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ, khu vực tư nhân đóng góp 50-55% GRDP, tương đương 31,8- 35 tỷ USD , chiếm 45-50% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 55-60% lực lượng lao động.

"Trong bức tranh chung ấy, Cầu Giấy nổi bật là địa bàn năng động, giàu sức trẻ - nơi hội tụ của tri thức, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Đặc biệt, với lợi thế là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số văn phòng hiện đại và đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng cao, Cầu Giấy đang trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số của Thủ đô", Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Cầu Giấy sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong 3 chuyển đổi lớn của thời đại: chuyển đổi số - để làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường; chuyển đổi xanh - để phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và môi trường; chuyển đổi tư duy kinh doanh - để dám nghĩ lớn, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu thách thức, mở ra những giá trị mới cho Thủ đô và đất nước.

Cũng tại hội nghị, Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews vinh dự là 1 trong 100 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường Cầu Giấy, được UBND phường biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và đóng góp cho an sinh xã hội.