Tri Thức - Znews có 3 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM quý IV/2025

TP.HCM vinh danh 70 tác phẩm báo chí xuất sắc quý IV/2025, trong đó 3 tác phẩm của Tri Thức - Znews được khen thưởng ở các thể loại đa phương tiện, phóng sự ảnh và tin ảnh.

Chiều 24/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ khen thưởng, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý IV/2025.

Đợt này, 70 tác phẩm tiêu biểu được vinh danh, gồm: 15 tác phẩm thuộc nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn; 15 tác phẩm nhóm diễn đàn; 10 tác phẩm nhóm chính luận; 10 tác phẩm nhóm phóng sự ảnh; 10 tác phẩm nhóm tin ảnh và 10 tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết sau 3 quý triển khai, quý IV ghi nhận số lượng tác phẩm tham gia cao nhất với 330 tác phẩm. Theo ông, đa số tác phẩm được đánh giá có sự đầu tư, nhiều tuyến bài thực hiện dài kỳ, kéo dài trên 10 kỳ, thậm chí 15-17 kỳ.

"Đây là những tác phẩm không chỉ xứng đáng ở giải quý mà hoàn toàn có thể tham gia các giải báo chí cấp thành phố với chất lượng cao", ông Hồi nhấn mạnh.

Trong đợt này, Tri Thức - Znews có 3 tác phẩm được khen thưởng. Ở thể loại báo chí đa phương tiện, tuyến bài "12 giờ khám phá các phường mới ở TP.HCM - giới thiệu, khám phá các phường mới tại TP.HCM sau sáp nhập" của nhóm tác giả Lâm Thị Kim Huệ (Huệ Lâm), Bùi Phan Nhật (Phan Nhật), Vũ Hoàng Minh (Minh Vũ), Bùi Thị Phương (Phương Lâm); Dương Quang Thông (Quang Thông) được vinh danh.

Tuyến bài ghi lại những hành trình 12 giờ khám phá, cảm nhận và tận hưởng tại từng phường mới của TP.HCM - từ những khu phố giàu truyền thống đến các không gian hiện đại. Qua hình ảnh ấn tượng và phong cách thể hiện hiện đại, mỗi bài viết không chỉ là một gợi ý du lịch mà còn là một bức tranh sống động về nhịp điệu, bản sắc và cảm xúc của thành phố.

Đại diện của Tri Thức - Znews nhận giải cho tuyến bài "12 giờ khám phá các phường mới ở TP.HCM - giới thiệu, khám phá các phường mới tại TP.HCM sau sáp nhập". Ảnh: Phương Lâm.

Ở thể loại phóng sự ảnh, loạt bài "Diện mạo mới của loạt bệnh viện ở TP.HCM" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thuận (Nguyễn Thuận), Phạm Quỳnh Danh (Quỳnh Danh), Nguyễn Duy Hiệu (Duy Hiệu), Nguyễn Đỗ An Khương (Khương Nguyễn) được trao hỗ trợ.

Loạt phóng sự ảnh khắc họa bức tranh toàn diện về hệ thống y tế TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, từ những bệnh viện nghìn tỷ hiện đại, mô hình vệ tinh chiến lược đến các cơ sở lâu đời và vùng xa như Côn Đảo. Không chỉ phản ánh hạ tầng và chuyên môn, bài viết còn truyền tải thông điệp TP.HCM quyết tâm thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe, đưa y tế chất lượng cao đến mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện nhóm tác giả tuyến bài tuyến bài "Diện mạo mới của loạt bệnh viện ở TP.HCM" của Tri Thức - Znews cùng các tác giả được khen thưởng ở thể loại phóng sự ảnh. Ảnh: Phương Lâm.

Ở thể loại tin ảnh, bài viết "Có gì ở khu phố TP.HCM vừa lọt top 'tuyệt vời nhất thế giới'?" của tác giả Huỳnh Nguyễn Hoàng Linh (Linh Huỳnh) được ghi nhận.

Bài viết khắc họa diện mạo du lịch TP.HCM qua câu chuyện phường Nguyễn Thái Bình được vinh danh quốc tế, làm nổi bật sức hút từ sự giao thoa giữa cũ và mới, địa phương và toàn cầu. Qua đó, tác phẩm cho thấy du lịch đô thị của thành phố đang phát triển theo chiều sâu, dựa trên bản sắc, trải nghiệm và sức sống cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về TP.HCM, bám sát các chủ trương của thành phố, đồng thời tăng cường các sản phẩm đa phương tiện, ảnh báo chí và các tuyến bài chuyên sâu, góp phần phản ánh quá trình phát triển và xây dựng cơ chế cho thành phố trong giai đoạn mới.

Dự kiến, lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I/2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4 để đảm bảo tiến độ.

Các tác giả của Tri Thức - Znews có tác phẩm được xét chọn tác phẩm hay, xuất sắc quý IV/2025.