TP.HCM khen thưởng 70 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố

TP.HCM vừa khen thưởng 70 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố trong quý III/2025, trong đó có 2 tác phẩm của Tri Thức - Znews.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại sự kiện sáng 5/12. Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố quý III/2025.

Đây là đợt khen thưởng thứ 3 trong năm do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện theo Nghị quyết 39/2024 của HĐND TP.HCM về mức chi giải báo chí thành phố và hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc của các cơ quan báo chí và đánh giá cao chất lượng đồng đều của những tác phẩm được khen thưởng trong quý III.

Trong quý, ban tổ chức tiếp nhận 146 tác phẩm chất lượng cao, đúng thể lệ. Sau quá trình xét chọn đã chọn ra 70 tác phẩm thuộc 6 thể loại gồm phóng sự, diễn đàn hoặc sản phẩm mang tính diễn đàn, chính luận và ký sự, phóng sự ảnh, tin - ảnh và tác phẩm đa phương tiện để trao thưởng.

Trong đợt này, Tri Thức - Znews có 2 tác phẩm được khen thưởng. Cụ thể, ở thể loại chính luận và ký sự, tuyến bài "TP.HCM đáng sống" của nhóm tác giả Hoàng Thị Ánh (Ánh Hoàng), Vũ Hoàng Minh (Minh Vũ) và Vũ Thị Phương Ly (An Chi) được ghi nhận.

Tuyến bài khai thác góc nhìn và trải nghiệm của người nước ngoài tại TP.HCM, từ đó phác họa đời sống văn hóa, mức độ hòa nhập và những giá trị góp phần định hình hình ảnh một thành phố đáng sống.

Đại diện nhóm tác giả tuyến bài tuyến bài "TP.HCM đáng sống" của Tri Thức - Znews cùng các tác giả được khen thưởng ở thể loại chính luận và ký sự. Ảnh: Hữu Long.

Ở thể loại phóng sự ảnh, loạt bài "Các phường nổi bật của TP.HCM sau sáp nhập" của nhóm tác giả Phạm Quỳnh Danh (Quỳnh Danh) và Phạm Thị Hồng Liên (Liên Phạm) được trao hỗ trợ.

Đây là loạt bài cung cấp bức tranh toàn diện về các phường mới sau sáp nhập, từ phường Sài Gòn, phường Gia Định, phường Chợ Lớn đến phường Dĩ An, Phú Mỹ... Mỗi bài viết làm rõ đặc điểm nổi bật, sự chuyển mình về diện mạo đô thị và các tiềm năng phát triển đang mở ra cho từng khu vực, qua đó cho thấy vị thế và dư địa vươn lên của từng khu vực trong cấu trúc đô thị mới của TP.HCM.

Đại diện nhóm tác giả loạt bài "Các phường nổi bật của TP.HCM sau sáp nhập" của Tri Thức - Znews cùng các tác giả được khen thưởng ở thể loại phóng sự ảnh. Ảnh: Hữu Long.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh các cơ quan báo chí thành phố cần tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, tôn vinh giá trị nhân văn, đồng thời phản ánh các mô hình và giải pháp thiết thực góp phần xây dựng thành phố phát triển chủ động, sáng tạo.

Song song đó, các cơ quan báo chí cũng được khuyến khích phát huy thế mạnh ở các nền tảng kỹ thuật số bởi tỷ lệ đăng ký ở thể loại này hiện còn thấp.

Trong thời gian tới, ông đề nghị các tác phẩm gửi xét chọn bảo đảm đúng hạn, đúng thể loại, có chiều sâu phân tích và tính đa chiều.

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2025, gắn với các đề án trọng điểm, hoạt động chăm lo Tết cho người dân... Báo chí được kỳ vọng tiếp tục hiến kế, đóng góp giải pháp để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.