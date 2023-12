Tri thức trực tuyến (Zing News) đổi tên thành Tri thức (Znews)

Từ hôm nay, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức. Bên cạnh tên miền đang hoạt động zingnews.vn, chúng tôi bổ sung thêm tên miền znews.vn.

Quý bạn đọc và quý đối tác thân mến!

Sau gần 5 tháng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hôm nay 4/12/2023 chúng tôi đã quay lại phục vụ quý bạn đọc và quý đối tác.

Trân trọng cảm ơn đông đảo bạn đọc, đối tác trong thời gian qua đã chia sẻ, động viên cũng như đặt hàng cho ngày chúng tôi quay lại. Những gửi gắm đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về giá trị, vị thế và trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, bạn đọc, đối tác.

Sau khi khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại, hạn chế, chúng tôi đã quyết liệt thực hiện đợt tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay để đáp ứng sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc yêu quý. Từ hôm nay, chúng tôi bước vào chặng đường phát triển mới với một số thay đổi như sau:

- Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức.

- Bên cạnh tên miền đang hoạt động zingnews.vn., chúng tôi bổ sung thêm tên miền znews.vn.

- Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Zing News sang Znews.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 10, D29 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếp nối thành công trong 10 năm qua, Tạp chí Tri thức (Znews) không chỉ tiếp tục phát huy bản sắc “Thông tin uy tín, hình ảnh ấn tượng” mà còn làm mới mình bằng những thay đổi nội dung hướng đến thế hệ độc giả hiện đại.

Với ADN luôn đi đầu xu hướng báo chí hiện đại, Tri thức không chỉ mang đến cho bạn đọc các hình thức kể chuyện sáng tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn cả những góc tiếp cận nội dung nhân văn, tiến bộ.

Tri thức cũng tập trung cao nhất cho sứ mệnh là nơi “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc” cho người Việt như chính tên gọi của Tạp chí và tôn chỉ, mục đích của Hội Xuất bản Việt Nam cũng như của Tạp chí.

Với nỗ lực đổi mới không ngừng về công nghệ báo chí, Tri thức xin vui mừng chia sẻ ngày 19/10/2023 vừa qua, chúng tôi đã vinh dự giành được giải Vàng tại hạng mục Best News Website và giải Bạc tại hạng mục Best Podcast của Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á (Digital Media Awards Asia) 2023 do WAN-IFRA tổ chức. Tạp chí Tri thức cũng là đơn vị báo chí đầu tiên tại Việt Nam 3 năm liên tiếp đạt các giải thưởng của WAN-IFRA tại châu Á. Đến nay, Tạp chí đã trở thành đơn vị Việt Nam có nhiều giải thưởng WAN–IFRA nhất với 3 giải vàng và 3 giải bạc.

Tri thức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cùng tình cảm quý mến của bạn đọc, đối tác đã và đang dành cho chúng tôi.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của các cơ quan chức năng, bạn đọc và đối tác trong thời gian tới.

Tạp chí Tri thức (Znews)