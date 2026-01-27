Treo thưởng hơn 1 triệu USD truy tìm thủ phạm gây mất điện ở Berlin

Chính phủ Đức treo thưởng 1 triệu euro (1,2 triệu USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc thực hiện vụ phóng hỏa gây mất điện diện rộng tại thủ đô Berlin hồi đầu tháng này.

Mất điện trên diện rộng tại Berlin, Đức, sau vụ tấn công vào các đường dây điện. Ảnh: THX/TTXVN.

Bộ trưởng Dobrindt cho biết cảnh sát sẽ triển khai chiến dịch kêu gọi người dân cung cấp thông tin và công bố mức thưởng, thông qua phát tờ rơi và treo áp phích tại hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Berlin. Ông Dobrindt cho rằng việc đưa ra mức tiền thưởng lớn như vậy là cần thiết nhằm nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/1 khi một vụ cháy đã bùng phát trên một cây cầu treo bắc qua kênh Teltow, phá hủy các đường dây cung cấp điện, dẫn đến mất điện diện rộng ở Steglitz và Zehlendorf, phía Tây Nam Berlin, khiến khoảng 45.000 hộ gia đình và 2.200 doanh nghiệp rơi vào tỉnh cảnh mất điện trong gần một tuần, đúng thời điểm giữa mùa Đông.

Ngay sau đó, những kẻ tự xưng là “Nhóm Núi lửa” (tiếng Đức là Vulkangrupp) đã thừa nhận gây ra vụ việc này. Các cơ quan an ninh Đức đã xếp mhóm này là cực đoan cánh tả, vô chính phủ và là mối quan ngại của các nhà điều tra trong nhiều năm. Nhóm này hoạt động từ năm 2011 và bị nghi liên quan đến nhiều vụ phóng hỏa khác tại Berlin và khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 6/1, các công tố viên liên bang Đức cho biết đã mở cuộc điều tra theo hướng khủng bố đối với vụ phóng hỏa nói trên.