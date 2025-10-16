Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trên đường vào vùng bão lũ, xe cứu trợ bị tai nạn

  • Thứ năm, 16/10/2025 12:00 (GMT+7)
Xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp đang chở hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc thì gặp tai nạn ở quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 16/10, Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ một xe tải trong đoàn cứu trợ miền Bắc của tỉnh Đồng Tháp bị tai nạn khi di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe tải biển số 50E-322.64 do Trần Quốc Thanh (SN 1985, ngụ Cai Lậy, Tiền Giang) lái, chạy hướng Nam - Bắc, khi đến Km 1285+300 quốc lộ 1 (khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài) thì tự va vào dải phân cách giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến dải phân cách đổ sang phần đường ngược chiều, va vào xe đầu kéo 29E-372.65 kéo theo rơ-moóc 29RM-038.55 do Hoàng Minh Tấn (SN 1986, trú tại Nam Định) điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng xe tải bị hư hỏng phần đầu, thiệt hại ước khoảng 25 triệu đồng, trong khi xe đầu kéo bị vỡ một lốp và hai vành mâm, thiệt hại khoảng 12 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

https://vtcnews.vn/tren-duong-vao-vung-bao-lu-xe-cuu-tro-bi-tai-nan-o-dak-lak-ar971430.html

Minh Minh/VTC News

Xe cứu trợ gặp nạn Đắk Lắk Đồng Tháp Xe cứu trợ Tai nạn Tai nạn Đắk Lắk

