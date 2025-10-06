Trellia Cove - không gian sống gắn kết đa thế hệ

Vừa thụ hưởng mọi tiện nghi đô thị vừa sở hữu tính an ninh biệt lập, Trellia Cove đáp ứng nhu cầu nâng tầm chuẩn sống của các gia đình đa thế hệ.

Với nhiều người, được quây quần bên ông bà, bố mẹ, con cháu là một “tài sản” quý giá, khi hạnh phúc được đong đầy bằng những ký ức sẻ chia trong từng bữa cơm, từng khoảnh khắc gắn kết. Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh gia đình “tam, tứ đại đồng đường” không chỉ là một nếp sống, mà còn nuôi dưỡng sự phát triển bền vững cho mỗi thành viên, truyền nối giá trị gia đình.

Dung hòa nhu cầu sống nhiều thế hệ

Các chuyên gia xã hội học nhận định dù lối sống hiện đại đang ngày càng thu hẹp quy mô hộ gia đình, nhưng mô hình nhiều thế hệ chung sống vẫn có giá trị đặc biệt. Đó là nơi ông bà có con cháu quây quần sớm tối, cha mẹ có chỗ dựa vững chắc và con trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của đại gia đình.

Tuy nhiên, trong nhịp phát triển không ngừng, những khác biệt về nhu cầu giữa các thế hệ ngày càng rõ nét. Người trẻ tìm kiếm sự tiện nghi, năng động, người lớn tuổi lại mong muốn sự an yên và gần gũi thiên nhiên. Khoảng cách này khiến nhiều gia đình khó dung hòa trong cùng một mái nhà nếu thiếu đi không gian đủ linh hoạt, tinh tế để kết nối và tôn trọng từng nhu cầu riêng.

Đó cũng là giá trị mà Trellia Cove - khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park mang đến. Được kiến tạo theo mô hình biệt lập nhưng vẫn giàu kết nối, Trellia Cove mở ra không gian xanh thuần khiết và hệ tiện ích toàn diện, dung hòa nhịp sống của mọi thành viên trong gia đình.

“Ốc đảo” Trellia Cove - nơi mọi thế hệ đều tìm thấy niềm vui và sự gắn kết.

Trellia Cove - không gian sống đa thế hệ giữa ốc đảo xanh

Trellia Cove có quy mô hơn 8.000 m2, tọa lạc trên thế đất độc đáo với hai mặt bao bọc bởi kênh rạch tự nhiên và kênh đào sinh thái. Cộng hưởng quy hoạch an ninh đa lớp, đề cao tính riêng tư, biệt lập, Trellia Cove đáp ứng nhu cầu về một nơi an cư yên bình, an tâm.

Bên trong phân khu, hệ tiện ích nội khu phân bổ đa lớp, hướng đến chăm sóc nhu cầu của từng thế hệ. Người lớn tuổi tìm thấy sự an yên nơi vườn thiền, công viên ven kênh, khoảng sân sinh hoạt cộng đồng. Người trẻ tận hưởng tại clubhouse, hồ bơi, gym - yoga ngoài trời, thư viện, co-working để tái tạo năng lượng. Trẻ nhỏ được mở rộng thế giới khám phá đầy màu sắc qua sân chơi đa năng, góc trò chơi dân gian, khu picnic, BBQ hay sân vận động liên hoàn.

Gia đình đa thế hệ cùng chung sống mang đến nhiều giá trị trong đời sống hiện đại.

Nếu hệ tiện ích mang đến sự cân bằng cho mọi lứa tuổi, thì thiết kế không gian sống tại Trellia Cove lại là lời giải cho bài toán dung hòa giữa “chung” và “riêng”. Các căn hộ 2 PN - 3 PN với thiết kế thông minh, tối ưu hóa công năng. Nhờ đó, mỗi thành viên đều cảm thấy thoải mái, tự tại khi trở về nhà nhưng vẫn đảm bảo không gian cho những bữa cơm sum họp hay quây quần gia đình.

Trong khi đó, các căn nhà phố tại Trellia Cove sở hữu diện tích rộng rãi, kết nối trực tiếp với mảng xanh và kênh đào. Không gian mở, ban công thoáng rộng và những khung cửa lớn đưa thiên nhiên trở thành một phần trong đời sống thường nhật. Nhà vừa là nơi để ông bà chăm sóc khu vườn, tận hưởng thú vui điền viên, bố mẹ bày biện những bữa tiệc BBQ, picnic ngay sân nhà cho cả gia đình; còn trẻ nhỏ có khoảng sân rộng để vui đùa trong thế giới riêng của mình.

Nhà phố liên kế có phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng, đưa thiên nhiên vào không gian sống.

Không dừng ở tiện ích nội khu, Trellia Cove còn thừa hưởng toàn bộ tiện ích đồng bộ của đô thị tích hợp Mizuki Park 26 ha. Từ công viên đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, trường học, siêu thị đến hệ thống dịch vụ y tế… tất cả đã vận hành ổn định, mang lại sự tiện nghi cho đời sống thường nhật.

Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện gồm hơn 4.000 gia đình đã về an cư cũng là hệ giá trị vô hình, kiến tạo sức sống bền vững cho khu đô thị. Những hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa - giải trí được tổ chức thường xuyên, thắt chặt sự gắn kết từng thành viên trong gia đình và gia đình với cộng đồng đô thị.

Trellia Cove vì thế không đơn thuần là một phân khu nhà ở, mà là nơi dung hòa giữa “chung” và “riêng”, giữa thiên nhiên và tiện ích, giữa cá nhân và cộng đồng. Tại đây, mỗi thế hệ đều tìm thấy không gian của riêng mình, nhưng đồng thời cùng chia sẻ một giá trị chung, đề cao nền tảng gia đình và cội rễ. Chính sự cân bằng này đã định hình phong cách sống chuẩn mực nơi hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc, riêng tư mà vẫn gắn kết, một tổ ấm đủ đầy để từng thế hệ vững vàng vươn xa.