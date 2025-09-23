‘Lớp học ngoài trời’ nuôi dưỡng tuổi thơ tại Trellia Cove

Nhiều gia đình trẻ lựa chọn sống tại Trellia Cove để con trẻ được lớn lên giữa thiên nhiên hiền hòa, không khí trong lành, môi trường tiện nghi và nuôi dưỡng ký ức từ trải nghiệm.

Sự phát triển nhanh của đô thị đã thu hẹp dần những không gian xanh, công viên hay bãi đất từng là “thiên đường tuổi thơ” của nhiều thế hệ. Thực tế, phần lớn trẻ nhỏ hiện nay dành nhiều giờ trong nhà, trước màn hình điện tử hơn là hòa mình vào không gian tự nhiên.

Tuổi thơ cần khoảng sân chơi gắn kết với thiên nhiên

Báo cáo của UNICEF cho thấy, có tới 82% học sinh 12-13 tuổi và 93% học sinh 14-15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet trung bình 5-7 giờ mỗi ngày. Đây là con số đáng lo ngại về sự mất cân bằng giữa “thời gian số” và “thời gian xanh”.

Theo các nhà khoa học, các hoạt động ngoài trời giúp cơ thể trẻ đốt cháy năng lượng, giảm nguy cơ thừa cân, cải thiện thị lực và phát triển hệ xương chắc khỏe. Ánh sáng mặt trời còn giúp kích thích tuyến tùng - vùng não bộ quan trọng điều tiết đồng hồ sinh học, củng cố hệ miễn dịch và mang lại trạng thái vui vẻ, phấn chấn.

Ngay cả việc chơi với đất cũng đã được chứng minh làm giảm mức độ căng thẳng, lo lắng ở trẻ em. Những bạn nhỏ thường xuyên quan sát và khám phá thiên nhiên xung quanh có khả năng tập trung cao hơn, trí tưởng tượng phong phú hơn và biết cách giải quyết vấn đề sáng tạo hơn.

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra mức độ hạnh phúc và sự cân bằng cảm xúc khi trưởng thành có liên hệ mật thiết với việc được trải nghiệm thiên nhiên từ thuở nhỏ. Một đứa trẻ từng leo cây, hái hoa dại, tắm mưa hay nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời sẽ dễ trở thành một người lớn lạc quan, nhân ái, biết yêu thương con người và trân trọng môi trường sống.

Chính vì vậy, việc kiến tạo những không gian sống nơi trẻ em có thể tự do khám phá thiên nhiên, vui chơi an toàn và phát triển toàn diện không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà còn là thước đo của một đô thị đáng sống.

Tại tâm điểm phía nam TP.HCM, khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26 ha được quy hoạch dựa trên yếu tố sinh thái với hơn 70% quỹ đất dành cho không gian xanh và tiện ích, mang đến không gian sống đa trải nghiệm dành cho các gia đình mong muốn tìm nơi an cư lý tưởng cho con. Trong đó, Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại đô thị - được quy hoạch như một “ốc đảo” xanh an lành, tạo dựng một môi trường trong lành để trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên.

Trellia Cove được bao bọc bởi thiên nhiên và cảnh quan sông nước. Ảnh phối cảnh.

Trellia Cove - nuôi dưỡng thế hệ trẻ em hạnh phúc lớn lên giữa thiên nhiên

Phân khu Trellia Cove có quy mô hơn 8.000 m2, tọa lạc trên địa thế đắt giá, bao quanh bởi kênh đào trung tâm, rạch tự nhiên, công viên ven sông và hệ cây xanh bản địa nhiều tầng. Mảng xanh nội khu nối liền với 103.000 m2 mảng xanh và 17.000 m2 kênh đào len lỏi khắp toàn khu đô thị Mizuki Park, hình thành một hệ sinh thái thủy - mộc phong phú.

Trellia Cove là nơi tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm trực tiếp với thiên nhiên. Ảnh phối cảnh.

Ở đây, tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm trực tiếp với thiên nhiên. Các bạn nhỏ tự do vui đùa trong công viên ven sông rộng 3.500 m2, đạp xe trên những con đường rợp bóng cây, rèn luyện sức khỏe tại sân thể thao đa năng, bơi lội tại hồ nước trong mát, đọc sách ở góc thư viện, khám phá trò chơi dân gian hay thỏa sức sáng tạo ở các khu vui chơi ngoài trời.

Cảnh quan cây xanh, dòng kênh uốn lượn quanh nhà và những công viên rộng lớn của đô thị vừa góp phần điều hòa vi khí hậu, vừa biến mỗi ngày thành những “giờ học trực quan” sống động.

Thiên nhiên trở thành “giáo cụ” tự nhiên: Sắc xanh của cây lá, sắc vàng của nắng sớm, âm thanh của chim hót, tiếng gió, tiếng lá xào xạc… tất cả tạo nên một bản nhạc đa giác quan giúp trẻ phát triển hài hòa cả thể chất, trí tuệ lẫn cảm xúc.

Chỉ cần chạm tay vào cỏ cây, hít thở khí trời trong lành, lắng nghe âm thanh quanh mình, con trẻ đã có thể học cách quan sát, cảm nhận và nuôi dưỡng sự sáng tạo - nền tảng quý giá cho hành trình trưởng thành.

Vui chơi giữa thiên nhiên giúp trẻ rèn thể chất và nuôi dưỡng cảm xúc.

Trellia Cove còn mang đến hệ tiện ích hiện đại dành cho đa thế hệ với hồ bơi, yoga, gym, khu vực dưỡng sinh, khu picnic, BBQ ngoài trời, clubhouse với thư viện, phòng game, phòng tiệc, không gian co-working…

Mỗi góc nhỏ đều được thiết kế tỉ mỉ để gắn kết gia đình. Một buổi sáng dạo bộ ven sông, một buổi dã ngoại tại gia cuối tuần hay cả nhà cùng tham gia hoạt động cộng đồng được tổ chức trong khu đô thị, đều trở thành chất liệu của những kỷ niệm ngọt ngào. Ông bà, bố mẹ và con trẻ có thêm thời gian để đồng hành, gắn kết tình thân.

Trên tất cả, giá trị mà cư dân Trellia Cove được thụ hưởng không chỉ là một tổ ấm tiện nghi, mà còn là sự an tâm khi con trẻ được lớn lên cùng thiên nhiên đa sắc màu và cộng đồng văn minh, thân thiện. Từ đó, tạo dựng nền tảng nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ, vun đắp hành trình trưởng thành hạnh phúc của thế hệ tương lai.