Uống sữa đúng lượng, đúng thời điểm giúp trẻ hấp thu dưỡng chất cần thiết mà không làm giảm cảm giác đói, ảnh hưởng khẩu phần ăn hàng ngày.

Uống quá nhiều sữa có thể khiến trẻ no lâu, giảm cảm giác đói và mất hứng thú với các bữa ăn chính. Ảnh: Shutterstock.

Sữa và các chế phẩm từ sữa cung cấp canxi, protein cùng nhiều dưỡng chất quan trọng cho quá trình phát triển thể chất của trẻ. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều hoặc sử dụng không đúng thời điểm, trẻ có thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và dần hình thành thói quen phụ thuộc vào sữa.

Phụ huynh cần chú ý điều chỉnh lượng sữa theo từng độ tuổi, đồng thời sắp xếp các cữ uống hợp lý và khuyến khích trẻ ăn đa dạng thực phẩm. Việc thay đổi thói quen nên được thực hiện từ từ, giúp trẻ cải thiện khẩu vị và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối.

Lượng sữa phù hợp theo từng độ tuổi

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa có thể được quy đổi theo đơn vị canxi. Cụ thể:

Trẻ 1-2 tuổi: Khoảng 500-600 ml sữa mỗi ngày, tính cả sữa mẹ, sữa công thức và sữa tươi. Không nên vượt quá 700 ml/ngày nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Trẻ 3-5 tuổi: Khoảng 4 đơn vị sữa mỗi ngày, có thể tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Trẻ 6-7 tuổi: Khoảng 4,5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 250 ml sữa nước.

Trẻ 8-9 tuổi: Khoảng 5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 30 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Trẻ 10-19 tuổi: Khoảng 6 đơn vị mỗi ngày, tương đương 30 g phô mai, 200 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Lượng sữa trẻ cần bổ sung mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng và tổng khẩu phần ăn, đặc biệt trong giai đoạn dưới 2 tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Trong đó, một đơn vị sữa tương đương khoảng 100 mg canxi, có trong 100 ml sữa nước, một hộp sữa chua 100 g hoặc một miếng phô mai 15 g. Phụ huynh có thể linh hoạt thay đổi các loại sữa và chế phẩm từ sữa để phù hợp với khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Lượng sữa thực tế cần được điều chỉnh theo độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, loại sữa đang sử dụng và tổng khẩu phần ăn trong ngày. Đặc biệt, trẻ dưới 2 tuổi cần được tư vấn riêng về việc sử dụng sữa mẹ, sữa công thức và sữa tươi phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Điều chỉnh thói quen uống sữa

Khi nhận thấy trẻ uống quá nhiều sữa, phụ huynh không nên cắt giảm đột ngột hoặc ép trẻ ăn nhiều hơn. Thay vào đó, cần điều chỉnh từng bước để trẻ dần hình thành nhịp sinh hoạt và thói quen ăn uống hợp lý.

Nếu trẻ đang uống lượng sữa vượt nhu cầu, cha mẹ có thể giảm dần khoảng 50-100 ml sau mỗi 2-3 ngày, tùy mức tiêu thụ hiện tại và tình trạng của trẻ, hướng đến lượng phù hợp với độ tuổi.

Khoảng cách giữa các bữa ăn và cữ sữa cũng cần được sắp xếp hợp lý để trẻ có thời gian tiêu hóa và hình thành cảm giác đói.

Bữa ăn đa dạng thực phẩm, trình bày hấp dẫn và không có thiết bị điện tử giúp trẻ hứng thú hơn. Ảnh: Magnific.

Nguyên tắc quan trọng là ưu tiên bữa ăn chính, không dùng sữa để thay thế cơm, cháo hoặc các món ăn giàu dinh dưỡng. Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ uống sữa hoặc ăn vặt sát giờ ăn, có thể bố trí sữa vào các bữa phụ để không ảnh hưởng đến khẩu vị trong bữa chính.

Bữa ăn cũng cần được chuẩn bị đa dạng về màu sắc, hương vị và kết cấu, phù hợp với khả năng nhai nuốt của từng độ tuổi. Cha mẹ có thể cho trẻ tham gia những công việc đơn giản như nhặt rau, bày đĩa hoặc lựa chọn thực phẩm để tạo hứng thú với việc ăn uống.

Ngoài ra, việc cho trẻ ăn cùng gia đình, sử dụng chén đĩa có màu sắc bắt mắt và hạn chế tivi, điện thoại, máy tính bảng trong bữa ăn cũng giúp trẻ tập trung hơn vào thực phẩm.

Khi trẻ biếng ăn kéo dài, phụ thuộc vào sữa, chậm tăng cân hoặc có biểu hiện nghi thiếu máu, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa dinh dưỡng để được đánh giá vi chất, xác định nguyên nhân và xây dựng chế độ ăn phù hợp.