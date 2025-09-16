Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác ở Quảng Ngãi

  • Thứ ba, 16/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhân viên công ty môi trường ở Quảng Ngãi phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 16/9, nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà, phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong trong thùng rác tại khu vực ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ và lập tức báo cho Trực ban Công an xã Sơn Hạ.

So sinh trong thung rac anh 1

Hiện trường nơi phát hiện trẻ sơ sinh tử vong. Ảnh: Q.N.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ khu vực, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Công an xã Sơn Hạ kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, hãy kịp thời cung cấp cho lực lượng công an để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, khuyến nghị mỗi gia đình, mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, không để tái diễn những vụ việc đau lòng tương tự.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng giấy ven đường được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

10:05 12/8/2025

Bé gái 11 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm bức thư viết tay

Đêm khuya, người dân bất ngờ phát hiện trong làn nhựa có một trẻ sơ sinh, cạnh bên là bức tâm thư mong muốn gửi con của người mẹ.

17:00 18/7/2025

