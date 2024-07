Trẻ nghỉ hè, phụ huynh vẫn 'khoán' con cho giáo viên

Con nghỉ hè nhưng cha mẹ không thể nghỉ, nhiều gia đình đành phải tìm người trông hoặc gửi các bé đến lớp cho giáo viên.

Nhiều gia đình gửi con cho giáo viên trong dịp hè để nhờ các cô chăm sóc, dạy con học bài. Ảnh: Duy Hiệu.

6h30 hàng ngày, thay vì được ngủ nướng, con trai chị Nguyễn Phương (tỉnh Bình Dương) lại cắp cặp theo mẹ đến lớp học thêm hè để mẹ kịp giờ đi làm. Lịch học này sẽ kéo dài 3 tháng, từ giữa tháng 6 cho tới khi con vào năm học mới.

“Công việc của vợ chồng tôi toàn thời gian, từ thứ hai đến hết ngày thứ bảy. Con nghỉ hè nhưng bố mẹ có được nghỉ đâu, vậy nên đành nhờ cậy vào cô giáo gần nhà để vợ chồng tôi yên tâm đi làm", chị Phương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Con học lớp 2 phải gửi xuống mầm non

Chị Phương cho biết đầu tháng 6, trong khi chờ cô giáo nói trên mở lớp rèn chữ, ôn tập hè tại nhà, chị cũng phải đau đầu tìm nơi gửi con trong gần 3 tuần. Phụ huynh này cho hay ông bà nội ngoại đều ở quê tận miền Trung, chị không thể để con một mình ở quê với ông bà suốt 3 tháng.

Con cũng không thể tham gia các lớp học kỹ năng, năng khiếu bởi bố mẹ đi làm, không tiện đưa đón khi lớp học chỉ diễn ra 2-3 buổi/tuần. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng chị Phương quyết định gửi con lên nhà họ hàng trong một tuần đầu.

Hai tuần sau đó, chị liên hệ với trường mầm non gần nhà xin gửi con ở đây, nhờ cô giáo mầm non trông giúp. Vây là, con trai 7 tuổi của chị ngày ngày đến trường mầm non học cùng các em nhỏ hơn.

“Nói là học nhưng các cô còn bận dạy các em nhỏ, nên con chỉ chơi cùng hoặc thỉnh thoảng bỏ vở ra tự viết chữ. Chi phí khá cao, mỗi ngày là 120.000 đồng, nhưng có chỗ gửi con để đi làm nên vợ chồng tôi chấp nhận", chị Phương chia sẻ.

Gia đình chị Phương loay hoay tìm chỗ gửi con trai trong dịp hè. Ảnh: PHCC.

Dù vậy, người mẹ vẫn sốt ruột bởi con không chịu ăn uống khi học ở trường mầm non, lý do là “đồ ăn của các em bé, con không hợp khẩu vị".

May mắn hơn gia đình chị Nguyễn Phương, gia đình chị Trần Oanh (sống ở Hà Nội) có thể gửi con cho họ hàng nên không quá chật vật trong việc tìm người trông con trong kỳ nghỉ hè.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Oanh cho biết bé Bin (3 tuổi) - cháu ruột của chị - được gia đình nhờ thím ở quê lên trông hộ với chi phí 6,5 triệu đồng/tháng.

Do chị gái và anh rể của chị Oanh đều kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, bận rộn cả ngày, bản thân chị Oanh cũng làm văn phòng bận rộn nên từ khi Bin hơn một tuổi, thím đã lên Hà Nội trông cháu. Thời gian qua, bé Bin đã quen với việc được thím chăm sóc, cho ăn nên cả nhà cũng yên tâm gửi gắm.

Buổi sáng, Bin được thím đưa đến lớp, chiều thím đón về chăm sóc. Cuối tuần không đi nhà trẻ, cậu bé 3 tuổi lại ở nhà chơi cùng thím cả ngày. Dù còn nhỏ, bố mẹ bận rộn không ở nhà thường xuyên, Bin vẫn rất ngoan và tự lập, không quấy khóc đòi bố mẹ.

Giáo viên thành bảo mẫu ngày hè

Đến ngày được gửi con ở lớp cô giáo tiểu học gần nhà, chị Phương mừng như bắt được vàng bởi ở đây, con được học cùng các bạn đồng trang lứa, được ôn tập lại kiến thức trong năm, được rèn chữ, lại đảm bảo ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ.

Chia sẻ thêm, nữ phụ huynh cho biết nói là cho con đi học thêm nhưng chị không quá áp lực về việc con phải đạt được lượng kiến thức nhất định như trong năm học. Theo chị, ở lớp học này, con được chơi nhiều hơn học. Việc học cũng chỉ là ôn tập lại bài vở, không quá căng thẳng để khiến con áp lực.

Lịch học của con sẽ kéo dài từ thứ hai đến thứ bảy. Hàng sáng, hai mẹ con đến lớp lúc 6h30 và chiều mẹ sẽ đón lúc 16h30-17h. Có những ngày tan làm muộn, chị Phương vẫn có thể nhờ cô trông thêm giờ mà không phải thấp thỏm con phải ở lại một mình.

Tiền học và ăn là 2 triệu đồng/tháng. So với những chỗ khác, chị Phương đánh giá mức chi phí này có phần rẻ hơn.

“Từ hè năm ngoái, vợ chồng tôi đã gửi con ở đây rồi. Cô giáo tận tâm với nghề, chăm lo cho con từ việc học tới ăn uống, lại hay gửi hình ảnh con học và đồ ăn hàng ngày cho phụ huynh. Con thích lắm, đồ ăn lại hợp khẩu vị, lúc nào cũng khen ngon nên vợ chồng tôi yên tâm hẳn, không phải thấp thỏm con không chịu ăn”, chị Phương hài lòng.

Không chỉ thuê thím trông cháu trong dịp hè, gia đình chị Oanh cũng cho bé Bin đi nhà trẻ để bé được vui chơi cùng bạn bè, tránh ở nhà quá nhiều rồi chỉ biết “dán mắt” vào tivi, điện thoại. Ở lớp, Bin được các cô giáo ở nhà trẻ dạy hát, múa, tiếng Anh nên gia đình cũng yên tâm gửi gắm vì con được học thêm nhiều điều khi ở cùng cô và các bạn.

Bé Bin nhà chị Oanh được gửi đến nhà trẻ, ở nhà có thím trông. Ảnh: PHCC.

Mức chi phí gửi Bin ở nhà trẻ trong dịp hè khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, anh chị của chị Oanh tốn khoảng 8 triệu đồng/tháng cho việc trông con ngày hè.

Dịp hè này, gia đình chị Oanh khá thoải mái vì yên tâm gửi con tới lớp, ở nhà lại có thím chăm sóc tận tình. Tuy nhiên, các phụ huynh lại gặp một vấn đề đau đầu hơn là thím hơi chiều cháu nên đôi khi không quản lý được việc xem tivi, điện thoại.

Chị Oanh nói rằng thường ngày, gia đình chị vẫn luôn hạn chế cho Bin sử dụng đồ điện tử vì cháu còn nhỏ. Tuy nhiên, khi nhà chỉ còn 2 thím cháu, Bin vẫn hay đòi thím cho xem tivi, điện thoại. Thương cháu, thím lại cho xem nên bố mẹ không biết để kịp can thiệp.

Nỗi lo lớn nhất của chị Oanh và bố mẹ của Bin là nếu sử dụng đồ điện tử quá nhiều, Bin có thể bị ảnh hưởng sức khỏe và giảm khả năng tập trung. Hiện, gia đình vẫn phải nghĩ phương pháp để giải quyết triệt để tình trạng này, tránh để lại hậu quả về sau.

Tìm người trông con thế nào cho đảm bảo?

Nói về việc gửi trẻ trong dịp hè, cô Lê Thảo, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, cho biết ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu gửi con trong dịp hè rất cao vì cha mẹ bận rộn làm việc cả tuần, không thể ở nhà với con, càng không thể đưa con đến chỗ làm mỗi ngày.

Trước dịp hè, đôi khi cô Thảo cũng nhận được tin nhắn từ một số phụ huynh để xin tư vấn về việc tìm người trông con. Cô giáo nhấn mạnh rằng cha mẹ nên lưu ý một số tiêu chí để tìm người phù hợp, nhất là khi con còn nhỏ tuổi.

Theo đó, điều đầu tiên phụ huynh cần lưu ý là lai lịch của người trông trẻ. Nếu không tin tưởng tuyển người lạ, cha mẹ nên tìm người thân ở quê, hàng xóm hoặc những người trông trẻ có kinh nghiệm do bạn bè, người quen giới thiệu.

Khi đã xác định được một số người có thể thuê, cha mẹ nên cân nhắc xem liệu người đó có phù hợp hoặc đáp ứng được kỳ vọng, lối sống của gia đình hay không. Những yếu tố gia đình có thể cân nhắc bao gồm cách nói chuyện với trẻ, tác phong sinh hoạt, sự trung thực, không có biểu hiện/hành vi bạo lực…

Một số phụ huynh kỳ vọng người trông con có thể dạy con học hoặc rèn cho con lối sống, nếp sinh hoạt, cô Thảo nói những yêu cầu này hơi “nâng cao” nên phụ huynh cần chọn lọc kỹ hơn, nhưng cũng sẽ là thách thức vì tuyển người khó, chi phí cũng cao hơn.

Theo đó, cô giáo khuyên nếu muốn tìm người có thể vừa trông con, vừa dạy học cho con, cha mẹ nên xem xét kỹ về bằng cấp, trình độ chuyên môn của người cần tuyển. Phụ huynh cũng có thể tham khảo “review” từ những phụ huynh khác để cân nhắc kỹ trước khi thuê người trông con.

Nếu muốn gửi con đến nhà cô để cô trông theo nhóm hoặc gửi đến nhà trẻ tại địa phương, cô Thảo khuyên phụ huynh nên cân nhắc gửi con đến những giáo viên uy tín, có kinh nghiệm chăm sóc, dạy trẻ và chỉ nên gửi con theo nhóm nhỏ, tránh số lượng quá đông, giáo viên sẽ khó chăm sóc kỹ tất cả trẻ ở lớp.

Ngoài ra, phụ huynh cũng lưu ý trước khi gửi con cần hỏi kỹ giáo viên về việc ăn uống và các hoạt động bé sẽ được tham gia trong thời gian tới lớp hoặc tới nhà cô.

Việc thống nhất rõ ràng các yêu cầu về việc gửi con sẽ giúp phụ huynh yên tâm hơn, giáo viên cũng nắm rõ mong muốn của cha mẹ để có cách chăm trẻ phù hợp nhất.