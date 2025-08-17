Trao tặng hơn 1.200 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Điện Biên

Chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.235 bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho học sinh các trường vùng lũ ở tỉnh Điện Biên, với tổng trị giá 290 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên, đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 31/7 đến 3/8 vừa qua đã làm 7 học sinh ở các xã Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng, Na Son, Xa Dung tử vong; hàng chục cơ sở giáo dục bị hư hỏng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sách giáo khoa của học sinh.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 1.235 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Điện Biên.

Qua rà soát, có 1.235 học sinh ở 5 trường học chịu ảnh hưởng nặng nhất không còn đủ sách để bước vào năm học mới; trong đó, Trường THCS Chiềng Sơ thiếu 530 bộ, Trường Tiểu học Mường Luân 303 bộ, Trường Tiểu học & THCS Suối La 255 bộ, Trường Tiểu học Tìa Dình 97 bộ và Trường THCS Tìa Dình 50 bộ.

Với nhiều học sinh, món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần to lớn.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, việc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam kịp thời trao tặng sách giáo khoa là sự hỗ trợ rất thiết thực và ý nghĩa. Sở cam kết sẽ phân bổ kịp thời, đúng đối tượng toàn bộ số sách được trao tặng, giúp học sinh an tâm học tập, vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới 2025 - 2026.

Món quà ý nghĩa với thầy và trò vùng lũ Điện Biên trước thềm năm học mới.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng những bộ sách giáo khoa không chỉ là hành trang tri thức, mà còn là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh nơi vùng lũ tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, vươn lên trong hành trình kiếm tìm tri thức, làm chủ cuộc sống của mình trong tương lai”.