Trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà với tổng trị giá 80 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại một số phường, xã.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và trao 65 suất quà, với tổng trị giá 80 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các phường: Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và xã Diên Khánh vào ngày 8 và 9/12.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao quà cho người dân phường Tây Nha Trang. Ảnh: BTC.

Đây là số tiền được Ban tổ chức Cuộc thi “Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến” và Chương trình trao thưởng “Cào tem chống giả - Nhận ngay may mắn” ủng hộ. Cuộc thi và Chương trình do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần VNet và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang. Đoàn đã trao cho người dân phường Bắc Nha Trang 20 suất quà và phường Nam Nha Trang 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn.

Tại đây, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều 8/12, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh.

Tại đây, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ trên địa bàn phường Tây Nha Trang; trao 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân xã Diên Khánh. Đây là nguồn động viên, giúp các gia đình có thêm điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.