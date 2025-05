Trao huân chương Quân công hạng 3 cho Trung tướng Tô Ân Xô

Trung tướng Tô Ân Xô, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, được trao tặng huân chương Quân công hạng 3.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chiều nay tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục A05. Ảnh: Đình Hiếu.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an).

Cục đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gắn huy hiệu Anh hùng lên lá cờ truyền thống và trao bằng chứng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục A05.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng huân chương Quân công cho Trung tướng Tô Ân Xô, huân chương Chiến công cho Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh: Đình Hiếu.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao thưởng, vinh danh tại hội nghị.

Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương Quân công hạng 3 cho Trung tướng Tô Ân Xô - trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Ông Tô Ân Xô đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an - được trao huân chương Chiến công hạng nhì vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc.