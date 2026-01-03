Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh

  • Thứ bảy, 3/1/2026 18:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Quảng Yên tổ chức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Quang Trực, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân...

Liet si Dam Quang Manh anh 1

Đại tá Lê Tuấn Anh, Chính ủy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đọc điếu văn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12/12/2025) tới thân nhân liệt sĩ.

Liet si Dam Quang Manh anh 2

Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam,Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân gia đình liệt sĩ.

Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh sinh năm 2005, quê xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; Chức vụ: Chiến sĩ.

Quá trình học tập và công tác, đồng chí luôn là người đoàn viên ưu tú, người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong học tập và công tác; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được đồng chí đồng đội tin yêu, quý trọng.

Liet si Dam Quang Manh anh 3

Phút mặc niệm Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
Liet si Dam Quang Manh anh 4

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Tháng 9/2024, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới, nơi khó khăn, gian khổ, đồng chí tiếp tục xung phong thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa), địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu, đồng chí đã hy sinh vào hồi 7h30 ngày 18/3/2025 (tức ngày 19 tháng 2 năm Ất Tỵ).

Ngày 12/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/trao-bang-to-quoc-ghi-cong-liet-si-dam-quang-manh-1019882

Nguyễn Tú/Quân đội nhân dân

Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh Tô Lâm Đàm Quang Mạnh Liệt sĩ hy sinh Đặc khu Trường Sa Hy sinh Trường Sa Liệt sĩ Trường Sa

    Đọc tiếp

    Tra lai nua ty dong chuyen nham o Dong Nai hinh anh

    Trả lại nửa tỷ đồng chuyển nhầm ở Đồng Nai

    17 phút trước 21:20 3/1/2026

    0

    Nhận được số tiền gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, anh Hoàng Bá Thao đã chủ động phối hợp cùng lực lượng công an để tìm và hoàn trả lại đầy đủ cho phía doanh nghiệp.

    Cuu nam sinh nhay cau Vinh Tuy giua troi dong hinh anh

    Cứu nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa trời đông

    27 phút trước 21:10 3/1/2026

    0

    Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý