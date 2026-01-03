Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh

Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Quang Trực, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân...
Đại tá Lê Tuấn Anh, Chính ủy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đọc điếu văn.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12/12/2025) tới thân nhân liệt sĩ.
Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam,Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân gia đình liệt sĩ.
Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh sinh năm 2005, quê xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân; Chức vụ: Chiến sĩ.
Quá trình học tập và công tác, đồng chí luôn là người đoàn viên ưu tú, người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong học tập và công tác; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được đồng chí đồng đội tin yêu, quý trọng.
Phút mặc niệm Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
Tháng 9/2024, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới, nơi khó khăn, gian khổ, đồng chí tiếp tục xung phong thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa), địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu, đồng chí đã hy sinh vào hồi 7h30 ngày 18/3/2025 (tức ngày 19 tháng 2 năm Ất Tỵ).
Ngày 12/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
