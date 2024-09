'Transformers One' dễ đoán, rập khuôn

"Transformers One" mang đến một Optimus Prime khác lạ với tính cách vui nhộn, nổi loạn trong năm tháng tuổi trẻ. Tuy nhiên, kịch bản dễ đoán, rập khuôn là điểm trừ đáng tiếc.

Genre: Hoạt hình, Hành động, Phiêu lưu

Director: Josh Cooley

Cast: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Dưới bàn tay của "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay, Transformers từng làm mưa làm gió trong giai đoạn thập niên 2010. Song, giống như nhiều thương hiệu bạc tỷ tại Hollywood, loạt phim về robot biến hình cũng rơi vào cảnh "vắt sữa" tới kiệt quệ.

Trong khi mảng live-action đang chật vật tìm lại vị thế, Paramount Pictures ghi điểm với Transformers One (tựa Việt: Transformers Một) do đạo diễn Josh Cooley thực hiện. Dự án tiền truyện phiên bản hoạt hình đi sâu vào mối quan hệ giữa Orion Pax và D-16, sau này là Optimus Prime và Megatron.

Cả hai từng là anh em chí cốt, phối hợp ăn ý. Chuyện gì đã xảy ra giữa Optimus và Megatron?

Optimus cùng Megatron nổi loạn

Tại Iacon, thành trì nằm sâu trong hành tinh Cybertron, dòng chảy năng lượng đã cạn khô kể từ khi ma trận lãnh đạo (Matrix of Leadership) biến mất. Dưới sự lãnh đạo của Sentinel Prime, phần lớn robot tham gia vào việc đào quặng Energon để tiếp sức cho thành phố vận hành. Trong mắt họ, Sentinel Prime là huyền thoại, robot biến hình cuối cùng sở hữu danh hiệu Prime cao quý.

Việc đào quặng là một công việc nặng nhọc và điều đó dẫn đến sự phân chia giai cấp trong xã hội người máy. Nhóm robot sở hữu khả năng biến hình sẽ có vị thế cao hơn, chúng luôn kiêu căng, chèn ép người khác. Ngược lại, nhóm không thể biến hình sẽ bị coi thường, họ chấp nhận số phận là thợ mỏ phục vụ cả đời cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, nổi bật là đôi bạn thân Orion Pax (Chris Hemsworth) và D-16 (Brian Tyree Henry). Ngoài công việc tại khu mỏ, Orion Pax còn đam mê xâm nhập trái phép nhiều nơi với quyết tâm tìm ra ma trận lãnh đạo. Sau lưng anh luôn có đồng đội sát cánh, hỗ trợ giải nguy và người đó không ai khác chính là D-16.

Bộ phim là hành trình tìm kiếm ma trận đầy gian nan của Orion Pax và đồng đội.

Bị giáng cấp vì gây ra rắc rối, Orion Pax và D-16 có cơ hội gặp gỡ B-127, gã robot lắm mồm còn được biết đến với cái tên Bumblebee. Xác định được tọa độ của ma trận, Orion Pax thuyết phục D-16, B127 và Elita-1 (Scarlett Johansson), sếp cũ của anh cùng tham gia hành trình tìm kiếm.

Sự thật thì mất lòng, cả nhóm suy sụp khi biết rằng ma trận biến mất vì Sentinel Prime tham lam. Hắn là một kẻ dối trá, thao túng người khác để trục lợi.

Nhận sức mạnh từ chiến binh Prime cổ xưa, Orion Pax và nhóm quyết định vạch trần bộ mặt giả tạo của Sentinel Prime. Thế nhưng, Orion Pax và D-16 lại mâu thuẫn trong cách thực hiện. Orion Pax chỉ muốn thế giới biết sự thật, khép lại kỷ nguyên cai trị. Song, D-16 muốn Sentinel Prime phải đền mạng và thành công làm được điều đó.

Đáng nói, hận thù đã nuốt chửng D-16, xưng danh là Megatron, hắn trở thành kẻ độc tài không khác Sentinel Prime. Thậm chí, còn hạ sát cả người anh em Orion Pax. Được sự công nhận từ thế hệ trước, Orion Pax hồi sinh trở thành Optimus Prime, đồng thời sở hữu ma trận lãnh đạo. Ở màn tái đấu, Optimus dành chiến thắng và trục xuất D-16 và bầy lũ, khởi đầu cho cuộc chiến kéo dài tới sau này.

Kịch bản dễ đoán

"Tác phẩm do Josh Cooley thực hiện có sự khác biệt so với loạt phim mà khán giả từng biết. Bộ phim chọn quay trở về điểm xuất phát, mang đến một câu chuyện gốc hiệu quả cho vũ trụ Transformers", Brandon Yu nhận định trên New York Times.

Với thời lượng 104 phút, bộ phim là cuốn cẩm nang giá trị cho cả khán giả cũ và mới khi bước vào thế giới robot biến hình. Tiểu sử về hành tinh Cybertron, các thuật ngữ trong thế giới Transformers, câu chuyện hào hùng về thế hệ Prime hay tên gọi Megatron của D-16 được thể hiện một cách khéo léo.

Lấy bối cảnh tiền truyện, Orion Pax và D-16 phản ánh sự sáng tạo trong cách Transformers One xây dựng nhân vật.

Đối lập hình tượng thủ lĩnh oai phong, khán giả sẽ cảm thấy lạ lẫm trước một Orion Pax hóm hỉnh, có phần nổi loạn trong tính cách. Tương tự là D-16 vốn hiền lành, trách nhiệm trước khi trở thành một kẻ cực đoan, tàn bạo. Đặc biệt, phim chú trọng vào lý tưởng sống của Orion Pax và D-16, điều mà các tác phẩm hoạt hình lẫn live-action trước đó chưa làm tốt.

Optimus Prime và Megatron từng có tình bạn đẹp trong năm tháng tuổi trẻ.

Dựa trên mẫu đồ chơi của Hasbro, tạo hình Orion Pax, D-16 và dàn robot được thiết kế đậm chất cơ khí, máy móc. Phim có sự đầu tư chỉn chu về kỹ xảo từ nhân vật đến xây dựng bối cảnh. Ở dự án lần này, "phù thủy cháy nổ" Michael Bay đảm nhận vai trò sản xuất. Bởi vậy mà các phân cảnh hành động vẫn đảm bảo độ kịch tính, hấp dẫn vốn có.

Nỗ lực xây dựng cốt truyện, song kịch bản phim chỉ dừng ở mức an toàn, tình tiết dễ đoán. Không khó để nhận ra Sentinel Prime là phản diện khi hắn ngăn chặn thông tin về thế hệ Prime, ngó lơ đời sống khó khăn của thợ mỏ. Motif người hùng xả thân để rồi được hồi sinh như Orion Pax đã quen thuộc với khán giả toàn cầu. Chưa kể, tác phẩm còn mất điểm bởi sự rập khuôn, một màu trong các tình huống gây cười.

Dẫu vậy, Transformers One bước đầu cho thấy dấu hiệu tích cực, đóng góp vào công cuộc hồi sinh thương hiệu robot biến hình. Dựa vào hồi kết mang tính gợi mở cùng phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả, Paramount Pictures có thể sớm bật đèn xanh cho các dự án tiềm năng tiếp theo.