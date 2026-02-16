Tranh cãi về chiến dịch gây quỹ toàn cầu kỷ niệm 250 năm nước Mỹ

Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai một chiến dịch gây quỹ toàn cầu quy mô lớn để chuẩn bị cho kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào năm 2026, nhưng cách thức vận động tài trợ đang vấp phải nhiều tranh cãi.

Tổng thống Donald Trump trên sân khấu của sự kiện khởi động America 250 tại Khu hội chợ bang Iowa ngày 3/7/2025. Ảnh: Reuters

Từ Washington đến các đại sứ quán Mỹ tại châu Á, một chiến dịch gây quỹ quy mô lớn chưa từng có đang được triển khai để chuẩn bị cho cột mốc 250 năm độc lập của Mỹ. Tuy nhiên, những phương thức tiếp cận quyết liệt và sự lồng ghép các chương trình chính trị đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tham vọng về "Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất thế giới"

Tổng thống Trump đã công bố một chiến dịch tổ chức chuỗi sự kiện mừng ngày 4 tháng 7 cho kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ, khẳng định đây sẽ là "bữa tiệc sinh nhật ngoạn mục nhất mà thế giới từng thấy". Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Á, đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp những khoản tiền khổng lồ.

Tại Nhật Bản, Đại sứ quán Mỹ đã huy động được khoảng 35 triệu USD từ hơn 20 nhà tài trợ lớn, dẫn đầu là Tập đoàn Toyota và SoftBank Group. Đại sứ George Glass cho biết ông được giao nhiệm vụ đảm bảo lễ kỷ niệm tại Nhật Bản phải là sự kiện lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Tại Singapore, Đại sứ Anjani Sinha đã tổ chức một bữa tiệc tối sang trọng tại khách sạn Capella để kêu gọi sự ủng hộ từ các giám đốc điều hành các công ty lớn như Citibank, Coinbase và Harley-Davidson. Theo các đoạn ghi âm, ông Sinha đã thúc giục các doanh nghiệp Singapore đóng góp nhiều hơn để cạnh tranh với các đại sứ quán khác trong khu vực, thậm chí đề nghị sẽ "hát và nhảy" để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính.

Sự xuất hiện của "Freedom 250" và các sự kiện phi truyền thống

Một điểm đáng chú ý trong chiến dịch này là sự xuất hiện của "Freedom 250", một nhóm được thành lập bởi các đồng minh của Tổng thống Trump. Logo của nhóm này đã xuất hiện tại các buổi tiệc gây quỹ ở Singapore, gắn liền với các dự án mang đậm dấu ấn cá nhân và chương trình nghị sự của Tổng thống hơn là các giá trị lịch sử truyền thống.

Các sự kiện dự kiến của Freedom 250 bao gồm xây dựng một mái vòm nhìn ra Washington, tổ chức một cuộc đua xe IndyCar xuyên qua thủ đô và một trận đấu UFC trên bãi cỏ Nhà Trắng. trùng với sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống.

Tại Singapore, các sự kiện bao gồm một buổi biểu diễn đua ngựa và tặng quà cho vườn thú địa phương.

Những nhà tài trợ đóng góp từ 1 triệu USD trở lên cho Freedom 250 còn được hứa hẹn về quyền tiếp cận Tổng thống và các đặc quyền khác.

Những lo ngại về đạo đức và hình ảnh ngoại giao

Quy mô và cách thức gây quỹ lần này đã gây sốc cho nhiều chuyên gia và cựu quan chức ngoại giao. Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhận xét rằng môi trường cạnh tranh giữa các đại sứ về việc ai gây quỹ được nhiều nhất là điều bất thường. Ông bày tỏ lo ngại: "Tôi tự hỏi liệu điều đó có giúp ích cho hình ảnh của Mỹ hay không, khi cảm giác như bạn đang bỏ tiền để mua quyền tiếp cận".

Blair Hall, một quan chức ngoại giao đã nghỉ hưu, cho biết trong nhiều thập kỷ qua, số tiền gây quỹ cho ngày 4 tháng 7 thường chỉ dừng lại ở mức vài trăm nghìn USD. Việc huy động hàng chục triệu USD như hiện nay bị coi là "sai lệch" so với các thực hành kinh doanh đạo đức mà Chính phủ Mỹ từng thúc đẩy, tạo ra nhận thức rằng chính phủ có thể "bị mua chuộc hoặc chịu ảnh hưởng".

Phản hồi từ các bên liên quan

Trước những phản ứng này, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã có các chính sách bao quát về việc gây quỹ và tiếp nhận quyên góp cho lễ kỷ niệm. Người phát ngôn của Freedom 250 khẳng định nhóm không tham gia trực tiếp vào bữa tiệc tại Singapore và không chấp nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài, đồng thời cho rằng các đại sứ quán có thể chỉ đang sử dụng tên gọi Freedom 250 như một cách gọi tắt cho các sáng kiến của họ.

Trong khi đó, các đại diện doanh nghiệp tại địa phương, như Phòng Thương mại Mỹ tại Singapore, vẫn bày tỏ sự tự hào khi được đóng góp vào các hoạt động này, coi đây là cách để thể hiện những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Singapore.