PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, đại diện gia đình hiến tặng, cho biết mong muốn đưa các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam trở về quê hương đã được ông Lê Tất Luyện và bà Thụy Khuê ấp ủ trong nhiều năm. Từ những cuộc trò chuyện với gia đình tại Pháp từ năm 2010, ông được biết hai nhà sưu tập kỳ vọng các tác phẩm sẽ góp phần bổ sung những tư liệu còn thiếu trong quá trình nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Việt Nam.