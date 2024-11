Trận đấu giữa Mike Tyson và Jake Paul là trò lố sân khấu?

Ngày 17/1/1997, khi Jake Paul cất tiếng khóc chào đời tại Ohio, Mike Tyson đứng ở một ngã rẽ khác của sự nghiệp. Thời điểm đó, trang bìa International Boxing Digest đặt câu hỏi: “Tyson đã hết thời?” - hai tháng sau khi ông bị Evander Holyfield hạ gục trong 11 hiệp đấu.

Câu trả lời lúc đó là không, bởi Tyson vẫn tiếp tục cống hiến, trở thành biểu tượng của quyền Anh thế giới với lịch sử đầy vinh quang lẫn tai tiếng. Nhưng giờ đây, ở tuổi 58, ông sẽ đối mặt với Jake Paul - một ngôi sao mạng xã hội sinh ra đúng thời điểm người ta nghi ngờ liệu “Mike Thép” (biệt danh Mike Tyson) đã lụi tàn.

Màn so găng tại sân vận động AT&T, Dallas (Mỹ) vào sáng 16/11 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ, mà còn là câu chuyện về một môn thể thao luôn tranh cãi giữa tính biểu diễn và giá trị thực sự.

Tyson và Paul sẽ thi đấu với găng tay lớn hơn và các hiệp chỉ kéo dài 2 phút, ngắn hơn quy định thông thường. Dù được công nhận là một trận đấu chuyên nghiệp, nhiều người vẫn coi đây là một màn trình diễn giải trí hơn là một cuộc tranh tài thực thụ.

Ban tổ chức khẳng định trận đấu không phải là trò hề. Họ nhấn mạnh rằng sự góp mặt của trận tái đấu giữa Katie Taylor và Amanda Serrano - hai võ sĩ tạo nên một trong những trận đấu quyền Anh nữ kinh điển vào năm 2022 - đã tăng thêm tính chuyên nghiệp và uy tín cho sự kiện.

Tuy nhiên, không ít người chỉ trích rằng trận đấu nữ đỉnh cao này chỉ đóng vai trò phụ cho “lễ hội Tyson-Paul”. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận sức hút của trận đấu. Netflix, với 280 triệu người đăng ký toàn cầu, quyết định phát sóng trực tiếp sự kiện, trong khi hơn 70.000 khán giả dự kiến sẽ lấp đầy sân vận động.

Mike Tyson, người từng làm rung chuyển làng quyền Anh với đai vô địch hạng nặng thế giới, mang trong mình câu chuyện đời đầy biến động. Từ cậu bé nghèo khó ở Brooklyn trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử hạng nặng, Tyson chinh phục trái tim người hâm mộ bằng sức mạnh bùng nổ và cá tính dữ dội.

Nhưng thời hoàng kim của ông không kéo dài. Sau những trận thua cay đắng, bê bối pháp lý, và các trận đấu chỉ để kiếm tiền, Tyson tuyên bố giải nghệ vào năm 2005 sau thất bại trước Kevin McBride. Khi ấy, ông thừa nhận đã mất đi tình yêu dành cho môn thể thao này.

Giờ đây, gần 20 năm sau, Tyson quay trở lại võ đài, đối đầu với một đối thủ trẻ hơn mình 31 tuổi. Các video tập luyện cho thấy Tyson vẫn giữ được phần nào sức mạnh từng khiến ông trở thành “Mike Thép”. Tuy nhiên, với tuổi tác và lịch sử sức khỏe không ổn định - bao gồm việc từng hoãn trận đấu vì loét dạ dày - người hâm mộ không khỏi lo lắng cho biểu tượng một thời.

Dù vậy, “Mike Thép” vẫn tỏ ra tự tin. “Jake đang gặp rắc rối lớn”, Tyson tuyên bố. “Võ đài mới là nơi cuộc chơi thực sự bắt đầu, và giờ cậu ta sẽ phải đối mặt với những người chơi lớn”.

Jake Paul là ngôi sao mạng xã hội và YouTuber nổi tiếng, người chuyển hướng sang quyền Anh và nhanh chóng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận. Paul bị giới chuyên môn chỉ trích vì thiếu kỹ năng và không xứng đáng được đứng chung võ đài với các huyền thoại.

Tuy nhiên, anh khôn ngoan xây dựng tên tuổi nhờ chọn đối thủ phù hợp và tạo ra những câu chuyện thu hút sự chú ý. Với 10 trận thắng và 1 trận thua duy nhất trước Tommy Fury, Paul chứng minh mình là một tay đấm đáng gờm, ít nhất là trong những trận đấu được dàn dựng thông minh.

Trận đấu với Tyson là cơ hội để Jake Paul khẳng định tên tuổi, nhưng đồng thời cũng là bước đi chiến lược. Việc chọn một đối thủ lớn tuổi và không thi đấu chuyên nghiệp trong gần hai thập kỷ là một nước cờ an toàn, vừa đảm bảo sự chú ý vừa giảm thiểu rủi ro.

Theo truyền thông Mỹ, Paul sẽ nhận được khoảng 31 triệu bảng từ trận đấu này, gấp đôi số tiền của Tyson. Với những khoản thù lao khổng lồ, nhiều người đặt câu hỏi liệu cả hai đấu sĩ có đang thi đấu vì danh dự hay chỉ đơn giản là kiếm tiền.

Tyson, người từng phải đấu để trả nợ, khẳng định sức khỏe hiện tại của mình “vẫn ổn.” Tuy nhiên, những dấu hiệu mệt mỏi trong các buổi phỏng vấn gần đây đã dấy lên lo ngại.

Jake Paul, mặt khác, đối mặt với những cáo buộc không có cơ sở rằng các trận đấu của anh được dàn dựng. Trận đấu với Tyson, vì thế, không chỉ là một thử thách thể chất mà còn là cơ hội để anh chứng minh sự chân thực trong hành trình của mình.

Trận Tyson so găng với Paul không phải là cuộc đấu quyền Anh kinh điển, nhưng lại là biểu tượng của những gì môn thể thao này đang trở thành: một màn trình diễn, một công cụ kiếm tiền và đôi khi là một cú nháy mắt với sự phi lý.

Dù bị chỉ trích, trận đấu này thu hút sự chú ý toàn cầu. Nếu Tyson có thể giữ vững lòng tự hào, còn Paul thể hiện sự tôn trọng, đây có thể trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ, dù không hoàn hảo.

Trận đấu này, trên tất cả, là lời nhắc nhở rằng quyền Anh - với tất cả tranh cãi và sức hút của nó - vẫn luôn là môn thể thao của cảm xúc, của những con người và câu chuyện không ngừng làm mê hoặc thế giới.

