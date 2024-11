Mike Tyson nổi giận: ‘Tôi sẽ không thua’

Tại buổi họp báo cuối cùng trước trận đấu, tổ chức tại The Pavilion ở Toyota Music Factory, Irving, Texas (Mỹ) hôm 14/11, Tyson xuất hiện với một phong thái đầy khí thế. Trước câu hỏi của phóng viên về khả năng thất bại trước Jake Paul, Tyson tức giận đáp: “Tôi sẽ không thua, bạn nghe tôi nói gì không?”.

Câu trả lời sắc bén của Tyson lập tức thu hút sự chú ý, cho thấy dù đã qua thời kỳ hoàng kim, ông vẫn giữ nguyên tinh thần chiến đấu và quyết tâm của một huyền thoại.

Mike Tyson được biết đến với biệt danh “Iron Mike” nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ và sự dũng mãnh của mình. Ông từng thống trị làng quyền anh từ năm 1987 đến 1990, nổi tiếng với khả năng hạ knock-out đáng gờm và từng hạ gục 44 đối thủ trong sự nghiệp. Tyson chính thức được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Quyền anh Quốc tế vào năm 2011, ghi dấu ấn là một trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất.

Lần trở lại gần đây nhất của Tyson là vào tháng 11/2020, khi đối đầu với Roy Jones Jr. trong một trận đấu triển lãm kéo dài 8 hiệp. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên, lần này, với đối thủ là Jake Paul - một võ sĩ trẻ, nổi lên từ YouTube - sự trở lại của Tyson được dự đoán kịch tính hơn bao giờ hết.

Ngoài trận đấu giữa Tyson và Paul, sự kiện còn bao gồm trận so găng giữa hai nữ võ sĩ nổi tiếng Katie Taylor và Amanda Serrano. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quyền anh có sức hút lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu, hứa hẹn sẽ làm hài lòng những người hâm mộ quyền anh trên khắp thế giới.

Trận đấu giữa Mike Tyson và Jake Paul là minh chứng cho sức hút của quyền anh, khi một huyền thoại từng thống trị võ đài trở lại để đối đầu với một ngôi sao thế hệ mới. Tất cả đều hồi hộp chờ xem liệu “Iron Mike” có thể một lần nữa tỏa sáng và khẳng định vị thế huyền thoại, hay Jake Paul sẽ tạo nên bất ngờ lớn trong sự nghiệp quyền anh của mình.

Trận đấu 8 hiệp giữa “Iron Mike” Tyson (50 thắng-6 thua, 44 K.O) và Jake Paul (10 thắng-1 thua, 6 K.O) sẽ diễn ra tại sân vận động AT&T ở Texas (Mỹ) dự kiến là sự kiện làm bùng nổ giới quyền anh.

