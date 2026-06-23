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Thể thao World Cup 2026

Trận đấu của Pháp bị dừng vì thời tiết xấu

  • Thứ ba, 23/6/2026 04:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 23/6, Kylian Mbappe cùng đồng đội được Flashscore đánh giá có 88% cơ hội giành 3 điểm tại lượt trận thứ 2, bảng I.


Hiệp hai của trận đấu giữa Pháp và Iraq tại sân vận động Philadelphia đã tạm thời bị hoãn lại do thời tiết khắc nghiệt. Các cơ quan chức năng đã phát cảnh báo sấm sét nguy hiểm.

Theo truyền thông Pháp, trận đấu sẽ bị gián đoạn ít nhất 50 phút. Trước đó, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã có bàn mở tỷ số do công của Kylian Mbappe ở phút 14.

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Thời tiết xấu khiến hai đội chưa thể trở lại thi đấu.

Sau chiến thắng ấn tượng trong ngày ra quân, đội tuyển Pháp sẽ hướng tới mục tiêu giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên khi chạm trán Iraq tại Philadelphia. Một chiến thắng nữa sẽ giúp "Les Bleus" chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, trong khi Iraq cần một màn trình diễn xuất sắc để níu giữ hy vọng đi tiếp.

Pháp khởi đầu hành trình bảo vệ vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, đội bóng của HLV Didier Deschamps đã thể hiện bản lĩnh khi bùng nổ trong phần còn lại của trận đấu. Kylian Mbappe tiếp tục là nhân vật trung tâm với cú đúp bàn thắng, qua đó nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển Pháp lên 58 pha lập công.

Phong độ của Pháp vẫn rất đáng nể khi họ mở màn bằng chiến thắng ở bảy giải đấu lớn liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng áo lam cũng cần thận trọng khi từng thất bại trong hai trận gần nhất trước các đối thủ châu Á mà không thể ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, Iraq có khởi đầu đáng quên khi nhận thất bại 1-4 trước Na Uy trong trận đấu World Cup đầu tiên kể từ năm 1986. Dù vậy, đội bóng Tây Á vẫn có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha trong loạt trận giao hữu trước giải.

Iraq chưa từng đối đầu Pháp trong lịch sử. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, họ có thành tích không tệ trước các đội bóng châu Âu khi thắng 2 trong 4 lần gần nhất chạm trán những đại diện từ lục địa già.

Duy Anh

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