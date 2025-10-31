Trăm tấn cá điêu hồng ở Cần Thơ chết bất thường, người dân mất tiền tỷ

Loạt lồng bè cá điêu hồng trên rạch Cái Cui và rạch Bến Bạ (TP Cần Thơ) chết hàng loạt, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Từ tối 30 đến sáng 31/10, loạt lồng bè nuôi cá điêu hồng trên rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Mặt nước đổi màu vàng đục, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, khiến người nuôi thất thần khi chứng kiến tài sản tích góp nhiều tháng trôi theo dòng nước.

Cá điêu hồng chết nổi dày đặc trên rạch Cái Cui, khiến mặt nước đổi màu và bốc mùi hôi nồng nặc.

Anh Bùi Văn Vũ, hộ nuôi cá điêu hồng ở ấp Phú Nhơn (xã Châu Thành) cho biết anh có 3 lồng bè, trong đó 2 bè đang chờ thu hoạch.

"Khoảng 3-4h sáng, cá bắt đầu nổi đầu, rồi chết liên tục đến tận sáng. Tới giờ thì chết gần hết, ước chừng hơn 10 tấn, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng", anh nói.

Không chỉ riêng rạch Cái Cui, tại rạch Bến Bạ (khu vực Phú Tân, phường Hưng Phú), cách đó khoảng 2 km, người dân cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Ông Nguyễn Văn Ở, người nuôi 2 lồng bè cá điêu hồng được 7 tháng, chia sẻ: "Chiều qua nước ròng là cá yếu rồi, tới 6-7h thì ngoi lên thở, giãy chết hàng loạt, tôi nuôi 4-5 năm chưa bao giờ thấy cảnh này, tính ra mất trắng gần 550 triệu đồng".

Người dân thu gom cá điêu hồng chết nổi trắng mặt rạch Cái Cui (TP Cần Thơ).

Theo thống kê sơ bộ của người dân, gần 20 lồng bè nuôi cá điêu hồng tại hai khu vực trên bị ảnh hưởng nặng, mỗi bè chứa khoảng 7-8 tấn cá sắp thu hoạch. Nếu tính giá bán hiện tại 28.000-30.000 đồng/kg, ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tài, cán bộ khuyến nông xã Châu Thành, cho biết đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt. Trong khi chờ kết quả phân tích nguyên nhân từ cơ quan chức năng, lực lượng khuyến nông đã hỗ trợ bà con thu gom cá chết để tránh ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, địa phương vận động người dân không vứt cá ra sông, đồng thời liên hệ các nhà vườn trồng sầu riêng có nhu cầu thu mua cá chết để ủ thành phân hữu cơ.

Ông Trần Hoàng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố xuống hiện trường lấy mẫu nước, mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra sẽ được công bố sớm, đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.