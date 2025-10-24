Trâm Anh nói về tin 'dao kéo'

Trâm Anh, nữ tiếp viên trong phim "Tử chiến trên không", vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, cô lên tiếng phủ nhận thông tin.

Ngày 23/10, diễn viên Trâm Anh đăng tải video lên trang cá nhân để đáp trả thông tin phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp cho biết: "Gần đây mọi người hay bàn tán tôi đi làm mũi, cắt nhân trung. Thực chất đây là mũi thật của tôi, mũi chẻ và không cắt nhân trung. Tôi thấy cũng nhiều người có mũi chẻ, nhưng do hiếm nên mọi người thấy lạ. Gia đình có tôi và mẹ đều sở hữu mũi chẻ".

Trâm Anh cho biết dáng “mũi hỉnh” giống cô hiện là xu hướng thẩm mỹ được nhiều người ưa chuộng. Nữ diễn viên thừa nhận kiểu mũi này giúp gương mặt trông trẻ trung, song xét theo phong thủy lại không mang ý nghĩa tốt. Vì vậy, sao phim Tử chiến trên không khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn dáng mũi tương tự.

Diễn viên Trâm Anh phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FBVN.

Trâm Anh sinh năm 1995, được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Sau The Face, Trâm Anh chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng tham gia một số web-drama và phim truyền hình, trong đó có Cây Táo Nở Hoa với vai “tiểu tam” gây chú ý. Năm 2022, nữ diễn viên tạo được dấu ấn khi đảm nhận vai Vỹ trong Trại Hoa Đỏ – dự án của đạo diễn Victor Vũ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Trâm Anh đến vào năm 2025, người đẹp góp mặt trong phim điện ảnh Tử chiến trên không - tác phẩm tái hiện vụ cướp máy bay có thật năm 1978. Cô vào vai Nhàn, tiếp viên trưởng bị mắc kẹt giữa tình huống sinh tử. Những cảnh hành động và tâm lý dồn nén giúp Trâm Anh được khen gợi, cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh người mẫu đi đóng phim.