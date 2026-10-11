'Trái ngọt' từ hội sách Frankfurt cho các đơn vị xuất bản Việt Nam

Dù Hội sách Frankfurt 2026 chưa khép lại, các đơn vị xuất bản Việt Nam đã ghi nhận chuỗi hợp tác bản quyền khởi sắc, mở ra bước tiến mới cho những quyển sách "Made in Vietnam".

Diễn ra từ ngày 7 đến 11/10 tại Trung tâm Triển lãm Frankfurt (Đức), Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 78 đang chứng kiến không khí giao thương bản quyền sôi động từ hơn 7.000 đơn vị xuất bản toàn cầu. Năm nay, sự hiện diện của các đơn vị xuất bản Việt Nam không dừng lại ở việc trưng bày quảng bá mà đi thẳng vào các trao đổi bản quyền thực tế.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện nhiều đơn vị xuất bản trong nước đã liên tiếp ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi nhiều tác phẩm văn học, lịch sử, truyện tranh Việt Nam lọt vào "mắt xanh" của các tập đoàn xuất bản và đại lý bản quyền lớn trên thế giới.

Bà Vũ Thị Yến, Phụ trách bản quyền và truyền thông NXB Tổng hợp TP.HCM, làm việc với đối tác quốc tế tại hội sách Frankfurt. Ảnh: NVCC.

Sách Việt lọt mắt xanh các đại lý bản quyền lớn

Lần đầu tiên tham gia hội sách một cách độc lập và có đại diện bản quyền trực tiếp đàm phán, Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM đã có bước tiến quan trọng. Bà Vũ Thị Yến, Phụ trách bản quyền và truyền thông NXB Tổng hợp TP.HCM, cho biết đơn vị này mang tới hội sách trang giới thiệu tiếng Anh riêng về bản quyền cùng danh mục tác phẩm thuộc các thể loại lịch sử, văn hóa, thiếu nhi được dịch tóm tắt và ghi rõ điểm nổi bật.

Thành quả bước đầu ghi nhận khi Andrew Nurnberg Associates International - đại lý bản quyền có trụ sở tại London (Anh) - thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các đầu sách lịch sử và bộ sách thiếu nhi 3 ngôn ngữ (Đức - Anh - Việt) của NXB Tổng hợp TP.HCM.

Hai bên đã đi đến thỏa thuận chuẩn bị danh mục tiếng Anh và dịch hoàn chỉnh một số tác phẩm để đại lý này giới thiệu tới mạng lưới đối tác toàn cầu. Bên cạnh đó, các "ông lớn" như NXB Đại học Oxford hay Tập đoàn Fayard (Pháp) cũng yêu cầu bản tiếng Anh của các công trình lịch sử, văn hóa Việt Nam để xem xét xuất bản tại thị trường Anh và Pháp. Ở chiều ngược lại, NXB Tổng hợp TP.HCM đã đàm phán thành công mua bản quyền hàng chục tựa sách thiếu nhi và tuổi teen với dự kiến ra mắt độc giả trong nước vào năm 2027.

Một số tác phẩm của NXB Tổng hợp TP.HCM mang đến Hội sách Frankfurt. Ảnh: NVCC.

"Trực tiếp không khí trao đổi bản quyền tại các gian hàng châu Âu rất nhộn nhịp, hàng nghìn giao dịch đang được đàm phán liên tục. Việc tham gia độc lập và có đại diện bản quyền trực tiếp đàm phán là bước tiến mang tính hiệu quả cao, giúp chúng tôi vừa đàm phán mua các tác phẩm ấn tượng, vừa bán bản quyền sách Việt ra thế giới", bà Vũ Thị Yến chia sẻ.

Song song đó, NXB Trẻ cũng ghi dấu ấn tại hội sách năm nay. Ngoài gian hàng riêng, đơn vị mang đến bộ sưu tập sách đa dạng thể loại và hơn 30 tựa sách đã dịch sang tiếng Anh. Đoàn đã làm việc chuyên sâu với đại diện các tập đoàn xuất bản như Hachette, Oxford, Penguin Random House.

Điểm nhấn là cuộc gặp gỡ với đội ngũ tác quyền bộ sách Harry Potter. Đại diện tác quyền Harry Potter đã tới thăm gian hàng riêng của NXB Trẻ, nhận quà tặng là boxset Harry Potter khổ nhỏ 30 tập (phiên bản độc quyền tại Việt Nam) và ngỏ lời hẹn sẽ sang thăm trụ sở NXB Trẻ tại TP.HCM trong thời gian tới.

Shai Gelber, tác giả quyển Đếm cuộc đời bằng nụ cười, giao lưu tại gian hàng NXB Trẻ. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong khi đó, NXB Kim Đồng đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp có gian hàng riêng tại Hội sách Frankfurt. Đơn vị giới thiệu chuỗi ấn phẩm nổi bật về văn hóa, lịch sử, văn học thiếu nhi như Dế Mèn phiêu lưu ký (bản tiếng Anh), Chiếc xe buýt bay, Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ & Thần giấy Hlabar... Nhiều tác phẩm song ngữ Việt - Anh, Việt - Trung và đơn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn quốc tế và cộng đồng kiều bào.

Làn gió mới từ truyện tranh Việt

“Trái ngọt” từ Hội sách Frankfurt 2026 còn xuất phát từ các đơn vị xuất bản trẻ và các dòng sách sáng tạo như truyện tranh, sách tranh. Lần đầu tiên, một danh mục quy tụ hơn 50 tựa truyện tranh Việt Nam từ hơn 10 NXB và công ty sách trong nước được mang đến giới thiệu tại hội sách quốc tế lớn nhất thế giới.

"Công việc của chúng tôi bắt đầu từ 3 tháng trước khi hội sách khai mạc, từ khâu chuẩn bị danh mục, viết nội dung giới thiệu đến nghiên cứu kỹ từng thị trường để tìm góc tiếp cận phù hợp. Tại Frankfurt, mục tiêu trọng tâm là tìm kiếm đại lý bản quyền, đối tác phân phối quốc tế và những nhà xuất bản hứng thú với đề tài cuộc sống, văn hóa Đông Nam Á", bà Thân Trọng Thanh Quỳnh - Trưởng phòng Bản quyền, đồng sáng lập Du Bút - chia sẻ.

Qua các buổi làm việc tại đây, đơn vị ghi nhận 5-6 NXB quốc tế quan tâm sâu tới các tác phẩm truyện tranh Việt Nam. Du Bút cũng kết nối với đại diện bản quyền tại châu Âu và Tây Á cho 3 tác phẩm và sẽ ký hợp đồng đại diện sau khi hoàn tất cả thỏa thuận sau hội sách. Bên cạnh đó, đoàn cũng tiếp xúc với các nền tảng phân phối số lớn như Naver Webtoon hay Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản để trao đổi về truyện tranh Việt.

Bà Thân Trọng Thanh Quỳnh - Trưởng phòng Bản quyền, đồng sáng lập Du Bút - với đại diện Webtoon (Hàn Quốc) tại Hội sách Frankfurt. Ảnh: NVCC.

Nhìn lại chuỗi hoạt động tại Frankfurt năm nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó ban Hợp tác quốc tế - Ủy viên Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam, nhận định ngành xuất bản Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ về tư duy hội nhập.

Ông chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm cho lộ trình vươn ra thế giới của văn hóa Việt qua mô hình của Cộng hòa Czech - Quốc gia Khách mời Danh dự tại Frankfurt 2026 với không gian sáng tạo 2.300 m2 kết hợp công nghệ AI và thông điệp văn hóa độc đáo.

"Đưa sách ra nước ngoài là việc cần làm nhưng chưa đủ. Chúng ta cần một câu chuyện lớn, một chiến lược dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc cho dịch thuật, phát triển đội ngũ đại diện bản quyền để thế giới thực sự nhớ về Việt Nam sau khi bước ra khỏi gian hàng", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.