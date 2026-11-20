Đông đảo người dân và sinh viên tập trung trước sảnh chính Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM để tham dự và đăng ký trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội. Không khí sự kiện diễn ra nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ đến tìm hiểu và khám phá những giá trị tinh hoa của nền y dược học cổ truyền.