Trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng trong kỳ nghỉ tại Ocean City

Với nhiều cư dân, Ocean City là lựa chọn an cư dài hạn cho gia đình, đồng thời mang đến không gian sống đẳng cấp cùng chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Trong quan niệm của nhiều người thành đạt, chốn an cư ngày nay không còn được định nghĩa đơn thuần bằng một ngôi nhà, mà là tổng hòa của cảm xúc sống. Đó là khi công việc, gia đình và sức khỏe đạt được thế cân bằng, để mỗi ngày trôi qua không bị cuốn vào vòng lặp tất bật, nhàm chán.

365 ngày/năm nghỉ dưỡng chuẩn staycation

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với nội đô, anh Minh Trung (38 tuổi), quản lý cấp trung trong lĩnh vực công nghệ, lựa chọn Ocean City làm chốn an cư. “Tôi không muốn phải liên tục tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn ngày để xả stress. Tôi muốn một nơi mà bản thân và gia đình có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày”, anh Trung chia sẻ.

Buổi sáng ở Ocean City mở ra nhịp sinh hoạt khác biệt. Ánh nắng phủ nhẹ mặt hồ, bãi cát và lối dạo bộ. Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai, hồ San Hô, hồ Laguna hay Tropical Lagoon không chỉ đóng vai trò cảnh quan, mà còn định hình nhịp sống thư thái, nơi sự tĩnh tại trở thành giá trị thường nhật.

Trước khi bước vào guồng công việc, anh Hòa dành thời gian chạy bộ ven hồ, rèn luyện sức khỏe. Cơ thể và tâm trí được đánh thức tự nhiên, khiến việc đến văn phòng trở nên nhẹ nhàng, như phần nối liền của buổi sáng thư thái thay vì chuỗi áp lực.

“Cảm giác khác biệt là tôi không cần chờ đến cuối tuần để được nghỉ ngơi. Ở đây, chỉ cần bước ra ngoài là đã có không gian thư giãn”, anh nói.

Hệ sinh thái xanh cùng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao biến Ocean City thành resort nhiệt đới giữa lòng đô thị.

Với hai con của anh Hòa, bộ đôi VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park là thế giới trải nghiệm lý tưởng với tổ hợp trò chơi nước quy mô lớn. Những con sóng nhân tạo cao 3 m, hồ nước mặn rộng lớn hay khu vui chơi gia đình tạo nên “đại dương thu nhỏ” giữa lòng đô thị. Nhờ hệ tiện ích này, thời gian sau giờ học của con trẻ được kéo dài thành trải nghiệm vui chơi trọn vẹn.

Nhờ quy hoạch theo mô hình “all-in-one”, Ocean City đáp ứng nhu cầu sống của cả gia đình trong hệ sinh thái khép kín. Từ giáo dục với Vinschool, VinUni, y tế với Vinmec đến mua sắm, giải trí tại Vincom Mega Mall, Grand World, di chuyển xanh với VinBus… tất cả chỉ cách nhà vài bước chân.

“Khi cuộc sống mỗi ngày đủ đầy như kỳ nghỉ, tôi nhận ra bản thân không còn cố gắng đi tìm kiếm điểm đến mới nữa. Ở Ocean City, mỗi ngày đều mang cảm giác như đang nghỉ dưỡng 5 sao. Kỳ nghỉ đã bắt đầu ngay từ khi mở cửa”, anh Trung chốt lại.

Thủ phủ lễ hội và chuỗi trải nghiệm đa dạng

Nếu anh Hòa tìm thấy sự an yên trong nhịp sống “tĩnh” bên biển, hồ và mảng xanh rộng khắp, thì với tâm hồn trẻ trung, Ocean City mở ra không gian sôi động gần như không ngừng nghỉ.

Với Thảo Anh (26 tuổi), chuyên viên marketing, Ocean City thay đổi cách cô tận hưởng cuộc sống. Không cần đợi đến cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày tại đây đều trở thành khoảng thời gian để tái tạo năng lượng. Thay cho quán cà phê chật chội hay chuyến đi xa tốn kém, chỉ vài bước chân, không gian lễ hội luôn hiện hữu.

Khi đêm xuống, Grand World - trung tâm lễ hội của Ocean City - trở nên sôi động với quảng trường Grande, tuyến phố đi bộ mang phong cách quốc tế và chuỗi shophouse vận hành suốt ngày đêm. Các đại nhạc hội, carnival đường phố cùng sự kiện văn hóa, ẩm thực quốc tế liên tục diễn ra tại The Venice, K-Town, Little Hong Kong, làng Sake hay quảng trường Kinh đô Ánh sáng, định hình nơi đây như điểm đến giải trí - lễ hội quy mô lớn.

Khi có nhu cầu mua sắm, Vincom Mega Mall Ocean City là điểm hẹn quen thuộc với sự hiện diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Tại đây, Aquafield - hệ sinh thái thư giãn khép kín rộng gần 4.000 m2 - cung cấp dịch vụ spa, xông hơi theo phong cách Hàn Quốc, mang đến không gian tái tạo thể chất và tinh thần cho cư dân lẫn du khách.

Ocean City có nhiều hệ tiện ích, mang đến trải nghiệm thú vị cho cư dân.

Trong khi đó, VinPalace với nhà hát quy mô 1.600 chỗ ngồi góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật thông qua sự kiện, triển lãm và show thực cảnh được đầu tư bài bản. Đáng chú ý, những đêm nhạc tại Ocean City trở thành dấu ấn khó quên trong hành trình trải nghiệm của Thảo Anh. Từ đại nhạc hội Anh trai vượt ngàn chông gai, concert của nghệ sĩ K-pop G-Dragon đến Y-Concert gần đây, các sân khấu được tổ chức quy mô, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm tương tác được chú trọng.

“Hơn cả nơi để ở, Ocean City là thành phố của trải nghiệm. Mỗi ngày sống ở đây đều mang lại cảm hứng mới”, Thảo Anh chia sẻ.

Ocean City hiện là tổ ấm của hơn 90.000 cư dân. Tại đây, hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ theo chuẩn 5 sao không còn là đặc quyền của kỳ nghỉ xa xỉ, mà trở thành tiêu chuẩn sống hàng ngày.