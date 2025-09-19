Trải nghiệm ‘Chuỗi tọa độ - ưu đãi trang sức’ tháng 9 của PNJ

PNJ lần đầu giới thiệu “Chuỗi tọa độ - ưu đãi trang sức”, mang ưu đãi đặc quyền đến cửa hàng PNJ chọn lọc trên toàn quốc.

Chương trình diễn ra từ 6/9 đến 28/9, đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp thông minh, sẵn sàng vươn tầm cùng phong cách.

Chuỗi tọa độ trang sức PNJ với ưu đãi hấp dẫn

“Chuỗi tọa độ - ưu đãi trang sức” được PNJ khởi động với chương trình “Cơ hội sở hữu 1 đồng vàng kỷ niệm 24K Lý ngư vọng nguyệt”, dành cho khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất tại mỗi cửa hàng. Món quà này sở hữu thiết kế tinh xảo, chứa đựng ý nghĩa tượng trưng cho lời chúc viên mãn, may mắn và thịnh vượng, như lời tri ân gửi gắm khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu.

Nối tiếp không khí mua sắm rộn ràng, “Ưu đãi chọn lọc lên đến 40%” là cơ hội để khách hàng sở hữu thiết kế trang sức cao cấp. Trang sức tinh tế từ PNJ không chỉ tô điểm vẻ ngoài mà còn có giá trị bền lâu theo năm tháng, giúp khách hàng làm đẹp thông minh, tự tin vươn tầm cùng phong cách và vẻ đẹp riêng.

Tiếp thêm cảm hứng mua sắm, “Ưu đãi VIP day” trở thành lựa chọn không thể bỏ lỡ dành riêng cho khách hàng thân thiết của PNJ. Cụ thể, chương trình diễn ra trong 3 đợt (13-14/9, 20-21/9 và 27-28/9) với chính sách hấp dẫn: Ưu đãi thêm 1,5% trên chính sách VIP khi mua trang sức kim cương và kim cương rời; ưu đãi thêm 1% trên chính sách VIP khi mua mặt hàng còn lại theo chính sách VIP.

Bên cạnh đó, PNJ giới thiệu ưu đãi nhận ngay quà tặng trang sức bạc/hợp kim cao cấp lên đến 1 triệu đồng khi mua từ 2 sản phẩm trang sức ECZ, CZ.

Khách hàng có cơ hội nhận quà tinh tế khi mua sắm tại tọa độ trang sức.

Chưa hết, khi mua sắm tại tọa độ trang sức của PNJ trong tháng 9, khách hàng nhận ưu đãi đến 12% khi mua từ 2 sản phẩm. Cụ thể, khách hàng khi mua trang sức vàng/platinum/đồng hồ (không bao gồm trang sức CZ, ECZ) với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ưu đãi 8% và mã ưu đãi 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng nhận quà tặng trang sức lên đến 1 triệu đồng với hóa đơn có 1 trang sức kim cương trị giá từ 20 triệu đồng. Khách hàng mua trang sức bạc hợp kim cao cấp với hóa đơn từ 2 sản phẩm sẽ nhận ưu đãi 12% và mã ưu đãi 200.000 đồng.

Trải nghiệm mua sắm ấn tượng

Song hành ưu đãi hấp dẫn, “Chuỗi tọa độ - ưu đãi trang sức” của PNJ giới thiệu hàng loạt bộ sưu tập và thiết kế trang sức tinh tế, thời thượng trong không gian sang trọng, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp. Mỗi món trang sức không chỉ là điểm nhấn cho vẻ ngoài mà còn lưu giữ giá trị vượt thời gian, khơi nguồn cảm hứng và sự tự tin.

Thiết kế trang sức PNJ đồng hành cùng khách hàng trên hành trình làm đẹp thông minh.

Hòa trong không khí Trung thu rộn ràng, PNJ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa độc đáo, đậm chất truyền thống. Vào các ngày 27-28/9 và 4-5/10, tại một số cửa hàng chọn lọc, khách hàng được tham gia workshop làm lồng đèn gỗ dưới sự hướng dẫn của chị Hằng. Đồng thời, PNJ gửi tặng lồng đèn Trung thu như món quà gắn kết yêu thương đến khách hàng có phát sinh hóa đơn mua sắm trong khoảng thời gian này.

Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, “Chuỗi tọa độ - ưu đãi trang sức” của PNJ với loạt ưu đãi cùng trải nghiệm hấp dẫn là cơ hội để khách hàng sở hữu trang sức tinh tế.