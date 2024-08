Trải lòng gây sốc từ thí sinh của 'YouTuber giàu nhất thế giới'

Nhiều thí sinh tham gia các chương trình thi đấu do "YouTuber giàu nhất thế giới" MrBeast tổ chức đang lên tiếng chỉ trích quá trình quay phim nguy hiểm, thiếu tổ chức.

Hồi tháng 3, có thông báo rằng Jimmy Donaldson (được biết đến nhiều hơn trên mạng với cái tên MrBeast) - ngôi sao sáng nhất của YouTube trong nhiều năm - đã ký được thỏa thuận với Amazon MGM để sản xuất một chương trình thi đấu mang tên Beast Games. Mặc dù thông tin chi tiết về chương trình còn ít ỏi, thông báo cho biết 1.000 thí sinh sẽ tranh tài để giành 5 triệu USD - giải thưởng lớn nhất trong lịch sử truyền hình.

Quá trình sản xuất bắt đầu quay tại Las Vegas vào giữa tháng 7 và các thí sinh bị loại sau đó nói rằng trải nghiệm không hề đúng với những gì họ đã kỳ vọng. Trong một video mà TIME có được, Donaldson đã ghi lại một thông điệp gửi đến các thí sinh và tiết lộ rằng thực tế sẽ có 2.000 thí sinh, không phải 1.000 người như đã thông tin ban đầu.

"Rõ ràng là có 2.000 thí sinh. Tôi không nhớ mình đã nói điều đó trước công chúng hay chưa, nhưng đúng là như vậy", anh nói trong video.

Những người tham gia được thông báo rằng vòng loại đầu tiên sẽ đăng trên kênh YouTube của MrBeast, và 1.000 người vượt qua vòng này sẽ tham gia chương trình của Amazon. Để loại 1.000 người đầu tiên, các thí sinh đã tham gia các thử thách như nâng một tảng đá lớn trên hệ thống ròng rọc và trò chơi cướp cờ.

Hai thí sinh bị loại chia sẻ với TIME rằng trải nghiệm của họ không mấy tốt đẹp. Jenae Reidy, người đã có mặt trên phim trường một ngày trước khi nhóm của cô bị loại, cho biết quá trình sản xuất không có tổ chức và việc ngủ đủ giấc, ăn uống, cung cấp thuốc là một thách thức.

"Với bữa tối, tôi đã ăn một quả trứng luộc, hai lát dưa chuột và về cơ bản là 1/3 cây cần tây, hai thanh cà rốt và 1/4 cốc yến mạch nguyên chất", cô nói.

Theo Reidy, nước không có sẵn theo yêu cầu của các thí sinh. Họ được phát những lon Liquid Death (một công ty nước và trà đá), Feastables (thương hiệu đồ ăn nhẹ của MrBeast) để ghi hình nội dung được tài trợ và ăn vặt bằng chocolate. Sau đêm đầu tiên, các thí sinh ngủ trong túi ngủ trên bãi cỏ ở giữa sân vận động.

Reidy và một thí sinh giấu tên chia sẻ đội ngũ nhân viên không được tổ chức tốt và người chơi đã phải đợi hơn 2 giờ để nhận được thuốc.

"Thật điên rồ"

2.000 thí sinh được chia thành 5 đội, mỗi đội 400 người, và sau đó thi đấu bằng cách nâng tảng đá nặng hơn 4.500 kg nhanh nhất có thể. Người chơi được chia đội đội thông qua việc giành lấy áo đấu màu do lính canh phát. Một thí sinh yêu cầu giấu tên cho biết có quá nhiều người vội vàng giành lấy áo đấu màu cho đội của họ đến nỗi tình hình trở nên hỗn loạn.

"Những người phía sau chúng tôi thì đẩy và những người phía trước thì cố gắng lùi lại, vì vậy họ đã đè bẹp chúng tôi", thí sinh này nói. "Một cô gái bắt đầu lên cơn hoảng loạn, chúng tôi cố gắng giữ nhau không bị ngã, mọi người la hét. Thật sự điên rồ".

MrBeast là một trong những nhân vật giàu có, ảnh hưởng nhất trên YouTube.

Thí sinh này cũng nói rằng những người đàn ông trẻ tuổi đã liên minh với nhau, tạo ra lợi thế không công bằng đối với phụ nữ và người chơi lớn tuổi hơn. Theo Reidy và thí sinh giấu tên trong cùng một đội, một số đồng đội của họ đã ngã và bị mắc vào sợi dây thừng. Cả hai đều nói rằng sợi dây thừng đã quấn quanh cổ của một ai đó.

Theo The New York Times, hơn một chục người đã bị thương khi quay phần đầu tiên của Beast Games. Một thí sinh nói với Times rằng cô bị bầm tím và chảy máu, và tờ báo đưa tin rằng có nhiều người đã phải nhập viện.

Reidy và thí sinh ẩn danh cho biết ban tổ chức hứa trao giải an ủi trị giá 1.000 USD sau khi họ bị loại. Nhưng thí sinh ẩn danh nói rằng lời đề nghị chỉ là dối trá. Tính đến ngày 13/8, những người này cho biết vẫn chưa nhận được tiền.

Trong tuyên bố gửi tới The New York Times, một đại diện của Donaldson cho biết quá trình sản xuất gặp phải các vấn đề do "sự cố CrowdStrike (một sự cố gây ra lỗi màn hình xanh trên các máy tính sử dụng Microsoft Windows), thời tiết khắc nghiệt, các vấn đề hậu cần và truyền thông bất ngờ khác". Họ cho biết công ty đã bắt đầu một quy trình đánh giá chính thức để "đảm bảo rằng chúng tôi rút kinh nghiệm từ sự việc này".

Tạp chí TIME đã liên hệ với Amazon MGM, công ty tuyển diễn viên và YouTube để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

"Họ sợ Jimmy và công ty của anh ấy"

Những câu chuyện về điều kiện không an toàn bị cáo buộc trong quá trình sản xuất Beast Games đã thu hút sự chú ý một phần nhờ vào Pansino, người đã bắt đầu chia sẻ vụ việc trên kênh TikTok của cô vào tháng 7.

Năm 2021, Pansino đã tham gia một loạt video của Donaldson có tên là Creator Games. Phần thứ ba của loạt video có tên Extreme $1.000.000 Hide and Seek, chứng kiến ​​10 nhà sáng tạo nổi tiếng nhất trên YouTube cùng nhau chơi trò trốn tìm để giành giải thưởng trị giá 1 triệu USD . Pansino, người xếp thứ ba, tuyên bố rằng video đã được chỉnh sửa để khiến cô tồi tệ hơn thực tế.

Pansino cho biết trong lần xuất hiện trên podcast Just Trish của Trisha Paytas rằng cô đã đợi để lên tiếng vì không muốn phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ MrBeast.

Pansino nói rằng cô bị dọa giết sau khi tham gia chương trình của MrBeast.

"Tôi nhận được nhiều lời đe dọa giết người hơn những gì tôi có thể xử lý… Tôi nói với anh ấy rằng mình sẽ gỡ bỏ mọi thứ và xin lỗi để những lời đe dọa giết người dừng lại. Tôi nói với anh ấy rằng tôi lo sợ cho bản thân và sự an toàn của gia đình", Pansinso nói với TIME. "Và sau khi tôi gỡ bỏ mọi thứ, hầu hết lời đe dọa giết người đều dừng lại".

Pansino cho biết cộng đồng YouTube đã bỏ rơi cô sau vụ việc. "Không có nhà sáng tạo lớn nào khác lên tiếng về anh ấy vì họ lo sẽ mất đi tiềm năng hợp tác của mình", cô nói, chỉ ra tầm quan trọng của sự hợp tác giữa những nhà sáng tạo. "Tôi nghĩ họ cũng sợ anh ấy".

Vì Pansino đã nói về những trải nghiệm của mình trước công chúng, cô cho biết các thí sinh của Beast Games cảm thấy thoải mái khi chia sẻ câu chuyện của họ với cô.

"Rất nhiều người trong số những người đang đứng ra cảm thấy họ không có tiếng nói. Họ không phải là những người sáng tạo nội dung lớn. Họ sợ Jimmy và công ty của anh ấy", cô nói thêm.

Pansino cho biết Donaldson cũng rất không minh bạch trong quá trình hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung. Gần đây, Donaldson đã yêu cầu Pansino để một công ty có tên là Secret Sauce kiểm soát các nội dung, bài đăng trên Facebook của cô. Sau đó, cô phát hiện ra rằng Donaldson là một trong những chủ sở hữu của Secret Sauce và không bao giờ tiết lộ điều đó với cô hoặc những người sáng tạo khác từng hợp tác.

Sau đó, cô phát hiện ra rằng Secret Sauce được thành lập tại Hà Lan với một sáng tạo khác tên là Kwebbelkop, người từ chối bình luận về câu chuyện này.

Pansino cho biết ngay sau khi làm việc cùng nhau, công ty đã bị đóng cửa và cô cùng những người sáng tạo khác không thể truy cập vào tài khoản Facebook của họ trong vài tháng. Theo Pansino, Donaldson đã đóng cửa Secret Sauce vì "ông đã đạt được thỏa thuận với Jellysmack, một công ty quản lý phương tiện truyền thông xã hội khác, yêu cầu ông phải đóng cửa Secret Sauce".

TIME đã liên hệ với Jellysmack để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Nhóm của Donaldson từ chối nói về Secret Sauce hoặc các tuyên bố của Pansino.