YouTube vẫn muốn 'nhân bản quái vật' như MrBeast?

MrBeast khuyên những người sáng tạo nội dung không nên học theo mình, nhưng thuật toán của YouTube vẫn chỉ ưu tiên những sản phẩm điên rồ, gây sốc, chạy theo lượt view.

Hàng loạt tiêu đề tiêu cực gần đây xoay quanh kênh YouTube khổng lồ MrBeast có thể đã gây ra tổn hại không thể khắc phục đối với hình ảnh của siêu sao Internet này. MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson (sinh năm 1998), đang bị chỉ trích vì nhiều vấn đề cá nhân và nghề nghiệp, khiến anh phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn nhiều so với trước đây.

Với loạt phim truyền hình thực tế hợp tác cùng Amazon Video, Beast Games, The New York Times đưa tin rằng hơn 10 người tham gia lên tiếng về điều kiện không an toàn và thiếu khả năng tiếp cận thực phẩm, chăm sóc y tế. Trước đó, Donaldson đã buộc phải giải quyết "ngôn ngữ không phù hợp" anh sử dụng trong quá khứ. Một cộng sự cũ của Donaldson, Ava Kris Tyson, còn bị cáo buộc có hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Những lời buộc tội đáng lên án nhất đến từ một YouTuber có tên DogPack404, người tự nhận là cựu nhân viên của MrBeast. Người này cáo buộc rằng nhiều video do kênh MrBeast sản xuất là giả mạo và các cuộc thi được thiết kế chỉ để thu hút người đăng ký. Một cựu nhân viên khác nói thêm rằng họ đã bị thao túng, ngược đãi và ảnh hưởng lâu dài.

Trả lời những cáo buộc này, một phát ngôn viên của MrBeast đã chia sẻ với báo chí bản ghi nhớ mà Donaldson gửi cho nhóm của mình vào tuần trước. Trong khi lưu ý rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, Donaldson đã công bố việc thực hiện các buổi đào tạo về sự nhạy cảm và lắng nghe, một "cơ chế báo cáo ẩn danh" và kế hoạch tuyển dụng giám đốc nhân sự mới.

"Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi lạc quan về tương lai của công ty và đánh giá cao mọi đóng góp của bạn. Tôi hoàn toàn cam kết theo dõi quá trình điều tra và hành động theo các khuyến nghị. Chúng tôi sẽ quay lại và chia sẻ những bài học kinh nghiệm và bất kỳ thay đổi cần thiết nào", Donaldson viết.

Bộ mặt của YouTube

MrBeast trước đây được định nghĩa bởi các dự án video quy mô lớn, kết hợp sự hỗn loạn của Looney Tunes với mô hình sản xuất của Hollywood. Các trò chơi kỳ quặc của anh, như để mọi người tái hiện lại Trò chơi mực hay nghiền nát một chiếc Lamborghini, được kết hợp với các chương trình tặng quà từ thiện xa hoa.

Những bê bối gần đây không gây ngạc nhiên với nhiều người. Từ lâu, Donaldson đã định nghĩa lại YouTube, nhưng đồng thời không thể ngăn mình trở thành rắc rối của nền tảng.

Các thử thách, trò chơi điên rồ, tốn kém nhằm thu hút lượt xem trên kênh MrBeast.

Donaldson chỉ mới 26 tuổi nhưng theo Forbes, anh có giá trị tài sản ròng ước tính là 500 triệu USD . Time đã vinh danh YouTuber này là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2023.

Insider đã viết rằng sự thăng tiến của Donaldson làm thay đổi YouTube, chuyển từ phong cách vlog truyền thống sang nội dung trải nghiệm cao hơn, sản xuất tốn kém hơn nhằm mục đích vượt qua phim ảnh và truyền hình. Số người đăng ký kênh MrBeast - 309 triệu người, cao nhất thế giới - gần bằng dân số Mỹ, quốc gia đông dân thứ 3 thế giới.

Trên một nền tảng mà 15,7% người dùng dưới 24 tuổi, MrBeast chính là thương hiệu khổng lồ đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về YouTuber.

Các giám đốc điều hành của YouTube rất vui khi được chào đón Donaldson. Cựu CEO Susan Wojcicki đã thân thiện với anh tại các sự kiện như Brandcast. CEO hiện tại Neal Mohan gửi lời chúc mừng khi anh đạt 300 triệu người đăng ký. Đối với nhiều người, Donaldson là bộ mặt của YouTube - một biểu tượng cho thấy bất kỳ ai bên ngoài hệ thống giải trí truyền thống cũng có thể trở nên nổi tiếng trên nền tảng này.

"Mọi người không nên giống tôi"

YouTube muốn quảng bá câu chuyện Donaldson là đại diện Gen Z gan dạ đã may mắn đạt đến đỉnh cao và quyết định chia sẻ vận may của mình, nhưng điều đó có thể chưa bao giờ là sự thật.

Donaldson từng công khai việc dành cả tuổi trẻ để tìm ra cách làm chủ trò chơi gian lận thuật toán của YouTube. YouTuber này khám phá những gì lan truyền và lý do chúng viral để có thể sao chép nó thành công thức thành công của riêng mình.

Cách làm này đã hiệu quả. Donaldson thống lĩnh cơn sốt thuật toán một cách tàn nhẫn đến nỗi các video của anh sẽ bị coi là "thất bại kinh tởm", nếu chúng có ít hơn 10 triệu lượt xem sau một tuần. Video mới nhất của anh, "Sống sót sau 100 ngày trong boongke hạt nhân, giành được 500.000 USD " có hơn 140 triệu lượt xem sau 10 ngày đăng tải.

Một số dự án từ thiện của MrBeast bị chỉ trích vì lợi dụng người khó khăn.

Donaldson mô tả việc dành vô số giờ để soi xét từng chi tiết của video như độ sáng của khuôn mặt trong hình thu nhỏ để có được nhiều lượt xem nhất có thể. Mỗi video được thực hiện với mục đích rõ ràng là lan truyền mạnh mẽ và cùng với đó là lợi nhuận tương ứng. YouTuber này thậm chí còn thừa nhận rằng "cá tính" sẽ không tốt cho sự phát triển khi điều quan trọng nhất chỉ là lượt view.

Nội dung lan truyền của MrBeast là sự kết hợp giữa những trò chơi điên rồ, poverty porn (tạm dịch: khiêu dâm về nghèo đói) và sự sỉ nhục cùng cực. Hoạt động từ thiện để kiếm tiền của anh từ lâu đã bị chỉ trích là lợi dụng lòng thương cảm và bóc lột những người kém may mắn.

YouTuber người Ireland Seán “Jacksepticeye” McLoughlin chỉ trích rằng MrBeast đã hủy hoại YouTube vì "tập trung quá nhiều vào lượt xem, tiền bạc và sự nổi tiếng hơn là để giải trí". Thế nhưng, với nhiều người, MrBeast chỉ là hiện thân của những vấn đề sẵn có của YouTube - nền tảng vốn sinh ra vì mục đích kinh doanh.

Trong một lần xuất hiện trên podcast năm 2023 , Donaldson đã nói: "Mọi người không nên giống tôi. Tôi không có cuộc sống, tôi không có cá tính". Nhưng ngược lại, YouTube còn muốn có nhiều "quái vật" như MrBeast hơn trên trang web của mình. Đó là lý do sau tất cả những tin tức khủng khiếp trong vài tuần qua, các video của MrBeast vẫn dẫn đầu trang xu hướng của nền tảng này.