Vì sao MrBeast vẫn thống lĩnh YouTube dù dính ‘liên hoàn phốt’?

Jimmy Donaldson, YouTuber giàu nhất thế giới được biết đến nhiều hơn với cái tên MrBeast, đang phải đối mặt với những bê bối lớn trong sự nghiệp, theo NBC News.

Từ loạt tin nhắn không phù hợp của cộng sự cũ Ava Kris Tyson với trẻ vị thành niên, cáo buộc show mới của anh "Beast Games" (phát hành trên Amazon Prime Video) có điều kiện làm việc nguy hiểm cho đến những bình luận phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính, tất cả đẩy YouTuber 26 tuổi này vào trung tâm cuộc tranh cãi.

Donaldson cho biết trong một bài đăng trên X rằng anh không biết gì về tin nhắn của Tyson. Người phát ngôn cho biết Donaldson đã xin lỗi vì những bình luận trước đây của mình. Đội ngũ đằng sau loạt chương trình truyền hình thực tế cũng "đang xem xét" sự cố hồi tháng 7 tại phim trường ở Las Vegas.

Vẫn sống tốt mặc kệ scandal

Dường như những lời chỉ trích không thể lay chuyển được "đế chế" của MrBeast. Sau vụ việc tai tiếng của cộng sự Tyson, YouTuber này đã có thêm khoảng 3 triệu người đăng ký kênh, theo trang web phân tích phương tiện truyền thông xã hội Social Blade. Amazon vẫn sẽ trả cho anh 100 triệu USD để tiếp tục quay chương trình truyền hình.

Nhiều nhà tài trợ lớn cho thương hiệu của MrBeast, bao gồm trò chơi điện tử Monster Hunter Now và Samsung, vẫn chưa công khai đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những bê bối gần đây. Đại diện của YouTube và Amazon Prime Video đã không trả lời yêu cầu bình luận. Đại diện của Samsung, Niantic và Capcom - các nhà phát triển của Monster Hunter Now - cũng không phản hồi.

Giống như nhiều nhà sáng tạo nội dung từng bị tẩy chay diện rộng rồi lại vực dậy, Donaldson vẫn tiếp tục làm video và phát triển thương hiệu của mình bất chấp những tranh cãi.

Jessica Maddox, phó giáo sư công nghệ truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Alabama (Mỹ), nói rằng những nhà sáng tạo nội dung lớn và mạnh như MrBeast thường không tuân theo cơ chế chịu trách nhiệm cho sai lầm. "Trên thực tế, bạn càng lớn mạnh thì càng ít cơ chế chịu trách nhiệm. Các nền tảng không muốn cấm hoặc chặn bạn vì bạn là một trong những nguồn thu hút sự chú ý lớn nhất đối với nền tảng của họ", bà Maddox giải thích.

MrBeast vẫn thu hút lượt xem, người đăng ký, quảng cáo, tài trợ bất chấp tranh cãi.

Phản ứng dữ dội gần đây bắt đầu sau khi Tyson rời khỏi kênh MrBeast vào ngày 23/7 vì bị cáo buộc có hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên thông qua các bài đăng công khai có nhắc đến ảnh khỏa thân, sex và hentai hay anime khiêu dâm. Một số người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Donaldson có biết về hành vi của Tyson và cho phép điều đó xảy ra hay không.

"Trong vài ngày qua, tôi đã biết đến những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi của Ava Tyson trên mạng. Tôi cảm thấy ghê tởm và phản đối những hành vi không thể chấp nhận được như vậy", Donaldson đăng trên X vào ngày 24/7.

Donaldson cũng nói trong bài đăng rằng anh đã thuê "bên thứ ba độc lập để điều tra kỹ lưỡng" về hành vi của Tyson.

Trong những ngày tiếp theo, Donaldson bị chỉ trích vì những báo cáo nói rằng các thí sinh tham gia show "Beast Games", bắt đầu quay tại Las Vegas vào tháng trước, đã phải chịu điều kiện không an toàn.

"Beast Games" được phát sóng vào tháng 3, hứa hẹn người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu USD , "giải thưởng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử truyền hình và phát trực tuyến", theo thông cáo báo chí từ Amazon MGM Studios. Dự kiến ​​có 1.000 thí sinh tham gia tranh tài, đồng thời mô tả show này là "loạt chương trình thi đấu thực tế lớn nhất từ ​​trước đến nay".

Nhưng đằng sau hậu trường, quá trình sản xuất được cho có nhiều rủi ro và trở ngại.

Rosanna Pansino, YouTuber trước đây từng tham gia chương trình "Creator Games" của Donaldson, đã đăng nhiều bài viết trên X vào ngày 26/7, khẳng định rằng các thí sinh đã liên hệ với cô để phản ánh tình trạng nhập viện, thiếu ngủ, thiếu thuốc men và thức ăn trên trường quay.

Những lo ngại về an toàn ban đầu được Vital Vegas đưa tin vào ngày 18/7. The New York Times phỏng vấn hàng chục thí sinh giấu tên, đưa tin vào ngày 2/8 rằng nhiều người đã bị thương và không được tiếp cận đầy đủ với thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế.

Khán giả đứng ngoài cuộc thảo luận

Theo Forbes, Donaldson đã kiếm được khoảng 82 triệu USD vào năm ngoái. Tạp chí này vinh danh anh là nhà sáng tạo nội dung hàng đầu năm 2023. Kênh MrBeast đã tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần đây và hợp tác với nhiều nhà sáng tạo khác, chẳng hạn như Kai Cenat, Logan Paul và Bella Poarch.

Hôm 3/8, một ngày sau khi The New York Times đăng bài viết về show "Beast Games", Donaldson đã đăng một video mới. Clip này đã nhận được hơn 103 triệu lượt xem và đứng đầu trang thịnh hành của YouTube tính đến sáng 6/8.

Phó giáo sư Maddox của Đại học Alabama cho biết khi một nhân vật truyền thông xã hội bị buộc tội làm điều gì đó sai trái, trách nhiệm giải trình "chỉ thực sự đến khi có sức ép từ người theo dõi, khán giả, những người sẵn sàng đứng lên và đưa ra các cáo buộc như thế này".

Khán giả của kênh MrBeast lại là những người không quan tâm đến bê bối xung quanh ngôi sao YouTube này.

Tuy nhiên, nhóm người đăng ký kênh của Donaldson - rất nhiều trong số đó là trẻ em - có thể không biết đến những lời chỉ trích nhắm vào anh. Theo báo cáo bán niên về xu hướng tiêu dùng của thanh thiếu niên từ ngân hàng đầu tư Piper Sandler, MrBeast là người có sức ảnh hưởng hàng đầu trong số thanh thiếu niên vào mùa xuân năm nay.

Phần lớn cuộc thảo luận xung quanh loạt tranh cãi của MrBeast vẫn chủ yếu diễn ra trực tuyến trên X và Reddit, vốn ít phổ biến trong giới thanh thiếu niên.

Bà Maddox cho biết trẻ em và các bậc phục huynh tương tác với Donaldson trên YouTube thường không biết về những cuộc thảo luận đang diễn ra trên các nền tảng khác. "Điều đó chắc chắn cũng tác động đến trách nhiệm giải trình, vì lời chỉ trích lại không đến từ nhóm có tiếng nói nhất", phó giáo sư giải thích.