Saigon Expresso: Gil Lê, Xoài Non phản hồi tin đồn sống chung

Vụ sát hại bạn gái ở trung tâm thương mại Hà Nội, taxi Mai Linh lãi cao nhất 6 năm, TP.HCM khảo sát ý kiến người dân về bảng giá đất điều chỉnh là những tin tức đang được quan tâm.

Ngày 18/8/2024

Gil Lê, Xoài Non nói về tin sống chung. Thời gian qua, Gil Lê và Xoài Non có nhiều lần livestream với nhau. Cũng trong livestream, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, đút thức ăn… Xoài Non thậm chí nói: “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em” khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là “vợ”. Ngoài ra khi có khán giả bình luận 2 người sống chung nhà, Xoài Non phản bác: “Gì vậy, cùng nhà hồi nào”. Trong khi đó, Gil Lê cho biết 2 người sống chung tòa nhà. Gil Lê ở tầng trên còn Xoài Non ở tầng dưới. Hai người thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần.

Taxi Mai Linh lãi cao nhất 6 năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, CTCP Tập đoàn Mai Linh (chủ hãng taxi Mai Linh) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.586 tỷ đồng , giảm 4% so với năm 2022. Trong năm vừa qua, chi phí bán hàng và quản lý của tập đoàn giảm lần lượt 20% và 11%, trong khi chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) tăng 12%.

Dù ghi nhận mức doanh thu gần 1.600 tỷ đồng cả năm, giá vốn cùng các chi phí cao khiến lợi nhuận của hãng taxi Mai Linh chỉ đạt vỏn vẹn 4 tỷ đồng . Đáng chú ý, mức lợi nhuận "hạt tiêu" này thậm chí đã cao gấp 4 lần con số Mai Linh thu về được trong năm trước đó, đồng thời là mức lãi cao nhất trong vòng 6 năm qua của doanh nghiệp.

TP.HCM khảo sát ý kiến người dân về bảng giá đất điều chỉnh. Liên quan đến dự thảo quyết định điều chỉnh bảng giá đất năm 2020 (bảng giá đất điều chỉnh), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM sẽ triển khai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận trên mạng internet đối với cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, mục đích cuộc khảo sát này là để có thêm thông tin, đánh giá sự quan tâm của người dân về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh. Thời gian khảo sát từ ngày 19-23/8.

Khai mạc giải vô địch quốc gia roller sports 2024. Ngày 17/8, giải vô địch quốc gia và các nhóm tuổi môn roller sports 2024 khai mạc tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đây là giải đấu do Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của các VĐV xuất sắc trong cả nước.

Giải đấu diễn ra từ ngày 16/8 đến ngày 18/8 tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Hà Nội. Hơn 200 VĐV tham gia tranh tài đến từ 10 tỉnh, thành phố khác nhau gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quy Nhơn, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang và TP.HCM.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương cao nhất 28,5. Chiều 17/8, Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Năm 2024, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại có mức điểm cao nhất Đại học Ngoại thương, lên tới 28,5 điểm (tổ hợp gốc D01).

Tiếp đến là mức 28,1 điểm, áp dụng với nhóm ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và Marketing (tổ hợp gốc A00). Nhóm ngành Kinh tế và Kinh tế quốc tế có điểm chuẩn 28 (tổ hợp gốc A00). 7/15 ngành của trường có mức điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 từ 28 điểm trở lên, 95% chỉ tiêu có ngưỡng điểm trúng tuyển trên 27 điểm.

Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 18/8 tại các khu vực trên cả nước. Theo đó, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Với Trung Bộ ngày 18-19/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Còn Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều tra vụ sát hại bạn gái tại trung tâm thương mại ở Hà Nội. Đôi nam nữ đến trung tâm thương mại ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rồi xảy ra cãi vã, thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cư dân phát hiện vào khoảng 14h ngày 16/8, tại lối đi tắt tòa nhà sang phía sau một trung tâm thương mại ở đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.