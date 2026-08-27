Trà sữa, mì cay 'đua' giảm giá sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, hàng loạt thương hiệu ẩm thực nhanh chóng tung ưu đãi, tranh thủ hiệu ứng truyền thông sau sự kiện.

Một thương hiệu trà sữa giá rẻ tung khuyến mại mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Nhật Ánh.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch.

Tiếng còi mãn cuộc cũng mở ra một cuộc đua khác trên thị trường F&B. Nhiều thương hiệu nhanh chóng đưa chiến thắng của đội tuyển vào các chương trình ưu đãi. Một số chương trình xuất hiện chỉ vài giờ sau trận đấu.

Đây không phải cách làm mới. Các sự kiện thể thao lớn thường tạo ra lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Thương hiệu có thể tham gia vào dòng thảo luận đó bằng một thông điệp đơn giản. F&B là nhóm ngành có nhiều lợi thế với cách tiếp cận này.

Ví dụ, Phê La tặng một thức uống đặc sản cho khách hàng đủ điều kiện. KATINAT và The Coffee House áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 vào ngày 27/8. Cheese Coffee đưa ra ưu đãi mua 2 tặng 1.

Phúc Long và Highlands Coffee chọn hình thức giảm giá trực tiếp hoặc ưu đãi theo combo. Hồng Trà Sữa Tam Hảo áp dụng mức “khao 30%” trên ứng dụng giao hàng.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup tại sân Mỹ Đình, tối 26/8. Ảnh: Anh Tiến.

Làn sóng này cũng lan sang nhóm nhà hàng khi Dookki, Pizza Hut và Kichi-Kichi đưa chiến thắng của đội tuyển vào các chương trình ưu đãi của mình.

Theo Brandwatch, đây là hình thức "newsjacking" trong marketing, tức là thương hiệu tham gia vào một chủ đề đang được công chúng chú ý. Mục tiêu là tận dụng sự quan tâm có sẵn mà không cần tạo một câu chuyện mới từ đầu.

Tuy nhiên, tốc độ không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của "newsjacking". Thông điệp cần có sự liên quan với sự kiện và được triển khai đủ tự nhiên. Nếu thương hiệu chỉ đơn thuần gắn một chương trình giảm giá với một chủ đề đang "hot", cách làm này dễ trở thành một thông điệp bán hàng thông thường thay vì tạo được sự kết nối với cuộc trò chuyện của công chúng.