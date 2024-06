TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ

Vì sao xe điện ngày càng nặng?

Các mẫu xe điện thường nặng hơn so với xe xăng do cụm pin bên trong. Trọng lượng lớn hơn khiến lốp xe điện thải ra chất ô nhiễm nhiều hơn 30% so với lốp xe xăng.