TP.HCM và Nam bộ cuối tuần nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Nam Bộ hôm nay (28/2), có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong những ngày cuối tuần, khu vực Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Tại TP.HCM nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có thể đạt 35 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến tương đối thấp, chỉ số tia cực tím (UV) ở ngưỡng gây hại cao. Chỉ số tia UV cao nhất ở vào khoảng từ trưa đến đầu giờ chiều.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh đang suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Khoảng ngày 5/3, không khí lạnh được cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía Nam, qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh, từ khoảng ngày 3/3 suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-6 độ vĩ bắc kết hợp nhiễu động gió đông trên cao (gây mưa trái mùa) sẽ ảnh hưởng yếu tới khu vực Nam Bộ từ ngày 5-7/3.

Từ những diễn biến thời tiết chính kể trên, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ trong những ngày cuối tuần (từ nay đến ngày 2/3) sẽ có nắng, có nơi nắng nóng, ban ngày trời ít mưa, chỉ số tia UV ở mức cao, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong khoảng từ ngày 5-7/3, do ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-6 độ vĩ bắc kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Xác suất mưa trái mùa ở TP.HCM trong giai đoạn này vào khoảng 60%.