TP.HCM ứng phó mưa lớn kết hợp triều cường

Thời tiết 19/9: Bão số 4 khiến miền Trung mưa to như trút

0

Dự báo thời tiết 19/9, do ảnh hưởng của bão số 4, miền Trung có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực Hà Tĩnh - Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 500 mm.