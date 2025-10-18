TP.HCM trao tặng 126.000 sách giấy, sách nói cho Học viện Cán bộ

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 đầu sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên.

Sáng 18/10, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cùng đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã trao tặng không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách (gồm sách giấy và sách nói) cho Học viện Cán bộ TP.HCM.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết “50 năm văn học, nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)", chương trình “Những ngày văn học nghệ thuật Thành phố”.

Không gian “Cây tri thức” được thiết kế như một thư viện mở, phục vụ việc đọc sách, nghe sách nói và tương tác học thuật trong môi trường số hóa. Sáng kiến này hướng đến việc xây dựng thói quen đọc, phát triển tư duy độc lập và khả năng tiếp cận tri thức hiện đại cho sinh viên.

Nguồn sách trao tặng được tuyển chọn từ các nhà xuất bản, đơn vị báo chí uy tín với nội dung trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, kỹ năng, văn hóa, khoa học, công nghệ và sách nói, hình thức đang được thế hệ trẻ quan tâm.

Không gian “Cây tri thức” đồng thời là một phần của triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM, tiếp tục duy trì đến hết tháng 10 để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và trải nghiệm của sinh viên.

Việc đầu tư phát triển văn hóa đọc cùng các thiết chế văn hóa tại cơ sở là định hướng được thành phố xác định trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức. Với TP.HCM, năng lực tiếp cận và lan tỏa tri thức không chỉ là nhiệm vụ văn hóa - tinh thần mà còn là nguồn lực sáng tạo, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển đô thị bền vững trong tương lai.