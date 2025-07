TP.HCM tiếp tục mưa dông vào cuối tuần, đề phòng lốc xoáy

Trong hôm nay và những ngày cuối tuần, khu vực TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24–48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam hoạt động với cường độ trung bình, trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nhẹ, có trục qua vùng biển phía Nam của Nam bộ.

Trong hôm nay và những ngày cuối tuần, khu vực TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp sẽ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, suy yếu và mờ dần. Gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình và có khả năng tăng nhẹ vào khoảng ngày 10-11/7. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới sẽ nâng trục lên ngang qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ, đến ngày 6/7 có xu hướng lấn về phía Tây, sau đó từ ngày 10/7 suy yếu và rút ra phía Đông.

Tại TP.HCM, thời tiết trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông, trong đó có thể xuất hiện một số điểm mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Trong hôm nay (4/7), khu vực TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Đáng lưu ý, hiện nay (ngày 4/7), một dải hội tụ nhiệt đới đang hình thành, có trục đi qua phía Bắc Biển Đông, nối với một vùng áp thấp. Lúc 1h sáng, vùng áp thấp này nằm ở khoảng 19,5–20,5 độ Vĩ Bắc và 119,6–120,6 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nêu trên, trong ngày và đêm 4/7, nhiều khu vực biển bao gồm vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; khu vực Bắc Biển Đông (trong đó có vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông; từ Cà Mau đến An Giang và cả vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2 m là rất lớn.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao từ 2–3 m, biển động.

