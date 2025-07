Mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở Nam Bộ và Trung Bộ

Ngày 3/7, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với các hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Thời điểm mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, mưa dông xảy ra vào chiều tối và tối, có nơi mưa to với lượng mưa trên 50 mm.

Trước đó, trong chiều tối và đêm 2/7, nhiều địa phương ở Trung Bộ đã ghi nhận lượng mưa lớn. Một số điểm đo được lượng mưa vượt 120 mm trong vòng 14 tiếng như: Ba Tiêu (Quảng Ngãi) 133,4 mm; Cam Chính (Quảng Trị) 127,4 mm; Mường Xén (Nghệ An) 127,2 mm; Vĩnh An (Gia Lai) 127,0 mm; Đắk Psi (Quảng Ngãi) 121,8 mm và Sông Trà (TP Đà Nẵng) 115 mm.

Trung tâm dự báo cảnh báo, mưa lớn cục bộ kết hợp địa hình đồi núi dốc dễ gây ra nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở các vùng sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, nhất là các đô thị ven sông, vùng đồng bằng Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Thời tiết trên biển cũng diễn biến phức tạp. Trong ngày và đêm 3/7, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các vùng biển: Vịnh Bắc Bộ; khu vực phía bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa); vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và cả Vịnh Thái Lan. Trong cơn dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, kèm theo sóng biển cao trên 2 m.

Riêng vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5 m, gây biển động. Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực biển này được khuyến cáo đặc biệt lưu ý đề phòng lốc xoáy, sóng lớn và gió giật mạnh, tránh xa khu vực nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi dưới 29 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

